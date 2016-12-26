俄羅斯黑海搜尋墜毀軍機畫面：超3千人參與搜尋北京新浪網 (2016-12-26 08:26)
來自俄羅斯各地的數千名搜尋和救援人員25日奔向黑海港口索契，尋找墜入黑海的一架軍用飛機的線索。機上當時有90多人。
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