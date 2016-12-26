喜歡吃自助烤肉的朋友，可能都知道漢麗軒自助烤肉連鎖店，漢麗軒的總部設在北京，在全國有兩百多家連鎖店，在長沙也有兩家。在漢麗軒烤肉店裡，牛肉是最 受顧客歡迎的，顧客只要花49元，就可以不限量的享受牛肉卷和醬汁牛肉，看上去十分划算，不過，經視大調查記者最近在位於長沙楓林三路旁的一家漢麗軒自助 烤肉店，展開了半個月的卧底，卻揭開了這些自助牛肉背後隱藏的秘密。