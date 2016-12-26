俄國防部飛機圖-154失聯，確認墜入黑海。俄國防部：機上有93人，無人生還。飛機失聯前處於爬升階段，失聯時機組人員並未發出任何警告。對於失事原 因，有消息稱飛機可能是因技術故障或駕駛錯誤墜毀。莫斯科時報則援引國際文傳電訊社消息稱，飛機失事原因可能是一隻鳥卷進飛機引擎。