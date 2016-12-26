（中央社記者余曉涵台北26日電）根據環保署環境即時通APP顯示，今天早上7時30分，高雄已經有4測站達紅害等級，民眾出門要配戴口罩。



受到大氣擴散條件不佳的影響，今天中南部空氣品質仍差，尤其高雄地區更為嚴重。根據行政院環境保護署的環境即時通APP顯示，早上7時30分，高雄地區的小港、左營、前金跟復興測站的空氣品質指標（AQI)已達到紅害等級。



前鎮、嘉義、鳳山、屏東、仁武、大寮、楠梓、斗六、南投、金門、崙背、善化、橋頭、台南、埔里、線西、竹山、美濃、新營、麥寮、西屯、台西跟沙鹿則為橘色警戒，對敏感族群不利健康。



環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。



有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。患有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。



橘色警戒的地區；學生仍可進行戶外活動，但建議減少；紅害地區學生則應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。1051226