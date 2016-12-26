怕冷單手騎機車 小心罰單一萬二中廣新聞網 (2016-12-26 07:40)
提醒機車族要特別注意，寧願穿厚些，多戴幾層手套，千萬不要因為怕冷而單手騎車。新竹一名機車騎士被民眾拍下檢舉，吃了一萬兩千元的罰單！當事人也將罰單PO網，引起網友熱烈討論。警方表示，單手騎機車涉嫌危險駕駛，最高可罰到兩萬四千元，機車族千萬不要以身試法。（彭清仁報導）
一名許姓網友在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，指稱一名機車騎士，上個月十四日行經台北市復興北路地下室，因手放口袋騎機車，被人拍照舉發，之後收到松山分局交通分隊的罰單，違規事由為「以危險方式在道路上駕車」，被開罰一萬兩千元。
而這篇PO引起許多網友回應，大多數網友認為單手騎機車罰一萬兩千元似乎太多了！有人認為騎車看手機也不過罰一千元，單手騎機車罰一萬兩千元，似乎不符比例原則。但警方指出，依網友PO的罰單裁罰條例，依道路交通管理處理條例四十三條，危險駕駛的確可處六千元到兩萬四千元的罰單！而且單手騎機車，萬一遇到緊急狀況，煞車時容易失去平衡，相當的危險。據了解，之前高雄市也有機車騎士單手騎車，遭民眾檢舉，也是被警方依法開單告發。警方也特別提醒機車族，本週天氣大幅轉涼，寧可手套買好一點的，千萬不要一隻手放在口袋，另一隻手騎車，否則罰款買十雙手套還有剩！
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