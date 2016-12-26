東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟台灣好新聞報 (2016-12-26 06:15)
記者李梅金／台中報導
台中市25日受微弱東北季風及位處中央山脈背風面影響，汙染物擴散不佳，空氣品質易不良，25日8時9測站紅色不良等級，2測站達紫色等級，台中市政府環保局啟動緊急應變措施，已聯繫台電，啟動預備降載程序，同時加強稽查不當空汙排放、加強道路洗掃街作業等措施，呼籲民眾儘量避免劇烈戶外活動並配戴口罩，做好自我防護。
依台中市即時空氣品質資料顯示，今早8時后里、沙鹿、忠明、西屯、烏日、清水、豐原、龍井、大肚等9測站已達紅色不良等級，文山及東大測站已達紫色等級，為避免空品持續惡化，台中市政府環保局啟動緊急應變措施，已聯繫台電，啟動預備降載程序。同時立即加強稽查不當空氣汙染排放及空汙防制設備，並加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵。
此外也查核營建工地空氣汙染防制措施操作狀況，提高灑水頻率；加強稽查砂石廠，落實場內裸露區域粒狀汙染物的防制，及運輸車輛離開砂石廠前清洗車體及輪胎避免汙染聯外道路，避免空氣品質再度惡化。
環保局長白智榮表示，依據環保署預報，今日受微弱東北季風及中部地區處中央山脈背風面的影響，汙染物擴散不佳，空氣品質容易不良，中南部縣市均會發生空汙情形。
環保局指出，白天氣溫上升有助於汙染物擴散，空汙情形會稍微減輕，晚間與清晨因氣溫低、擴散層也低，此時段容易產生空品不良，市府將24小時隨時監測，呼籲患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人、兒童等抵抗力較弱者，應特別注意防範，儘量避免劇烈戶外活動並配戴口罩，也請民眾多注意即時空氣品質狀況，做好自我防護。
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