記者蘇彩娥／南投報導

南投縣竹山鎮農會25日在農特產展售中心舉辦「105年杉林溪冬茶競賽頒獎暨稻米品質競賽頒獎典禮」活動與農特產銷售活動，由竹山鎮農會理事長張彩珠主持頒獎活動，烏龍茶組及新品種茶組「特等獎」分別由茶農劉素儒、陳翠綿獲得；現場還安排創新高齡班各項精彩表演，同時有番薯搓搓樂百人薯包品嘗活動及農特產品展售，四健作業組小小茶藝師茶席展演，杉林溪好茶品嘗及青年農民特產促銷展售等活動，人氣、買氣熱鬧強強滾！

立法委員許淑華、南投縣議會議長何勝豐、議員許素霞、吳瑞芳、蔡宜助、南投縣農業副處長林美珠、縣農會總幹事曾瑞明及各鄉鎮農會總幹事、竹山鎮長黃丹怡、魚池分場場長郭寬福、製茶股股長林儒宏等貴賓前來蒞臨觀禮。

105年杉林溪冬茶競賽新品種茶組「特等獎」由陳翠綿獲得。

農業處副處長林美珠致詞時表示，竹山的茶葉、竹筍、蕃薯等農業產品質特好，而且杉林溪高山茶知名度提升，愈來愈多人喜歡，也歡迎各地遊客到竹山來遊玩，一定順道購買當地農特產回去，才算不虛此行。

總幹事鄭文惠指出，很難得此次該是歷年來第一次「特等獎」都由女性農友包辦，這些女性農友雖都具備了相當的製茶好功夫，但也都是以先生為主，所以女性農友人氣較旺盛喔！ 而此次競賽成績放榜後，茶葉就都已相當熱銷，茶農朋友收到訂單也都趕在聖誕及過年前出貨，今天在展售現場的買氣也很旺盛，表示喜愛喝茶的朋友對杉林溪好茶的肯定。

茶業改良場魚池分場場長郭寬福指出，今年中部茶區，夏秋季降雨多，排水不良的茶園，秋茶生長受影響，到了冬季降雨量減少，日夜溫差大，冬茶生長趨緩，產也減產，幸好製茶期間天氣晴朗，有足夠日光可供茶菁萎凋，室內攪拌及發酵也可充份進行，今年仍著重於茶葉的發酵要足夠，茶湯的滋味要濃厚甘甜，因此具有冬茶特色的茶樣不少。

竹山鎮農會四健作業組小小茶藝師茶席展演，邀貴賓喝好茶。

今年冬茶雖因氣候或人為因素，造成不少茶樣產生缺失，但也篩選出不少高品質好茶，值得推薦給消費大眾。為維持杉林溪烏龍茶品牌，今年冬茶評鑑，仍依循往例嚴格品管，凡茶樣中經評鑑帶有菁味、澀感、雜味、陳味、苦味、焦味等缺失，均列為未入圍，確保茶葉品質。

議員們致詞時表示，茶葉與竹筍是竹山鎮農民主要的經濟來源，近年來竹山鎮農會對於杉林溪高山茶推廣不遺餘力，用心輔導農民，並讓茶葉品質提升，相對的也讓價格提高，在此要感謝農委會及南投縣政府對農民的推廣，還要特別感謝竹山鎮農會辦理茶葉競賽及展售會，讓農民的茶葉有很好的銷售管道，在此也要恭喜所有得獎的茶農朋友們。

活動現場還安排青年農民特產促銷展售等活動。

現場還安排老玩童俱樂部創新高齡推廣班、絲竹樂團、竹心雨樂團的精彩表演及搓圓仔湯、米食及番薯料理品嘗，竹筍、番薯及農特產品地產地銷活動；105年度四健成果展特別邀請大鞍、桶頭、過溪、前山及瑞竹等5所國小的小小茶藝師展現他們精湛的茶藝，現場沖泡杉林溪好茶接待前來參展的貴賓，全場茶香四溢。