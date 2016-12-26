原標題：多名國際學者質疑安倍晉三訪問珍珠港

中新社多倫多12月25日電 （記者 徐長安）針對日本首相安倍晉三即將訪問珍珠港一事，加拿大當地時間12月25日，包括加拿大學者在內的53位國際學者、藝術家、社會工作者，聯名公開致信安倍晉三，質問安倍是否承認二戰的侵略歷史。

加拿大亞洲二戰史實維護會25日宣布了上述消息。共有53名學者、藝術家和社會工作者簽署了公開信，包括獲獎奧斯卡獎的美國導演奧利弗·斯通（Oliver Stone）、美國大學研究所主任彼得·茲尼克（Peter Kuznick），以及普林斯頓大學、日本東京大學、韓國西江大學，以及加拿大西門菲莎大學的專家學者。公開信以英文和日文發表。大批日本專家學者聯署簽名。

公開信說，在1941年12月8日日軍偷襲珍珠港的當天，珍珠港並不是唯一一個遭受日本襲擊的地方。在襲擊珍珠港前的1小時，日軍還襲擊了馬來西亞半島的東北沿海，並在同一天繼續進攻了當時的幾個英屬殖民地以及亞太地區的多個基地。日本發動這些襲擊旨在確保其擴大在中國戰場上的侵略戰爭所需的途徑東南亞的海上石油和其他物資的運輸保障。

公開信質問安倍在訪問珍珠港的時候，是否也應該考慮向二戰中遭受日軍侵略的主要受害國——中國、韓國以及亞太國家和其他盟國的受害者進行哀悼。

簽署公開信的彼得·茲尼克說，日本和德國不同，日本從來沒有誠摯面對因其戰爭暴行所造成的上千萬的死難者並進行贖罪。在粉飾日本歷史方面，安倍晉三沖在最前面。我們希望他能藉此機會一舉改正歷史的恥辱。

據日本共同社報導，安倍晉三將於12月26和27日訪問美國夏威夷，期間訪問二戰時日美戰爭開端地珍珠港。安倍將成為首位訪問珍珠港的日本現任首相。