二戰密碼技術保信用卡安全北京新浪網 (2016-12-26 04:10)
原標題：二戰密碼技術保信用卡安全
新華社電 越來越多證據證明，靠CVV安全碼驗證信用卡使用者身份的方法並不可靠。為解決用卡安全問題，英國巴克萊銀行計劃推出一種採用新型安全技術的信用卡。
英國《每日電訊報》報導說，這一技術由戴維·泰勒和喬治·弗倫奇發明，借鑒了二戰時恩尼格瑪密碼機原理，保密性極強。當前，信用卡CVV安全碼被明明白白地印在卡上，若是被不法之徒偷看到或刷卡時被商家保留，則有可能遭到盜刷。而新方法是讓用戶通過與卡連接的鍵盤輸入個人標識號，也就是PIN碼。隨後，卡中的小裝置會根據這個標識號產生安全密碼，顯示在簽名欄旁邊，而安全密碼會定時更換。這樣一來，盜刷者根本無從知道當前的安全密碼是哪一個。
不過，目前尚不清楚這種新型信用卡何時能投入市場。
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