美最老大猩猩慶祝花甲北京新浪網 (2016-12-26 04:10)
原標題：美最老大猩猩慶祝花甲
新華社電 美國最年長大猩猩科洛22日在哥倫布動物園度過了其60歲生日（見下圖）。數百人當天聚集在動物園為科洛慶生，工作人員為它精心布置了「生日會場」，用彩紙裝飾圍欄，還用南瓜和甜菜等製作了特別的「生日蛋糕」。
其間，眾人為科洛唱起生日歌，祝它「生日快樂」。哥倫布動物園園長湯姆·施塔爾夫表示，科洛的存在對動物園意味著太多，它「將人類和野生動物」世界相連。
科洛是一隻雌性大猩猩，也是世界上第一隻在動物園出生的大猩猩。它已有3個孩子、16個孫輩、12個重孫輩以及3個玄孫輩。
作為最年長的大猩猩，科洛的年齡要比一隻大猩猩的正常壽命多出20年。它近期接受了惡性腫瘤切除手術，獸醫稱其恢復良好。
「科洛（的情況）反映了動物園醫療護理的進步。」布魯克菲爾德動物園獸醫湯姆·米恩說，眼下動物園獸醫對患有心臟病、腎臟病、關節炎和癌症等疾病的動物進行定期治療。充足的營養以及不斷進步的治療技術延長了這些動物的壽命。
費城動物園動物健康部門負責人、獸醫基思·欣肖則表示，與人類一樣，動物也會患上「老年病」，這也是獸醫為延長動物壽命所面臨的一大挑戰。
「對動物園而言，動物的老年病是最大的醫療挑戰之一，」欣肖說，「你能想像到發生在老年人身上的疾病，最終都會在動物身上出現。」（劉曦）
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