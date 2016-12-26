迪拜用人工智慧預測犯罪北京新浪網 (2016-12-26 04:10)
原標題：迪拜用人工智慧預測犯罪
新華社電 除了超豪華警車外，阿聯酋迪拜的警察現在又有讓人眼熱的新「武器」了——人工智慧犯罪預防軟體。
英國《每日郵報》報導說，中東衛星成像技術公司宣布，迪拜警方已經開始使用犯罪預防軟體。這一軟體可以分析警方資料庫里的現有資料，從而預測何時何地同類犯罪事件還會再發生。
公司表示，預測軟體使用「複雜演算法」，能從看起來毫不相關的事件中找出線索，所得出的結論「準確率非常高」。發現隱患后，軟體會通知巡邏警察，讓他們去相應地區加強巡邏，以預防罪案發生。
不久前，美國斯坦福大學研究人員發表《2030年人工智慧與生活》一文，文章預測說，在具有自主學習功能電腦的幫助下，2030年將會出現大量「預防犯罪警察」。這雖然有助防止犯罪，但也可能導致警方執法過當。
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