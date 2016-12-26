原標題：日本年輕人獨過聖誕

新華社電 聖誕節你是與家人一起過還是獨自過的？免費通信應用軟體Line與日本博報堂品牌設計年輕人研究所聯合調查了約5000名年齡在10多歲到40多歲的男女，調查重點是20多歲的年輕人，其中男性762人、女性805人。結果顯示，被問及今年聖誕節打算和誰一起過時，20多歲的未婚男性中，三分之一表示沒有與戀人、朋友或家人一起度過的打算，給出同樣答覆的同齡段女性比例為26％。

至於聖誕節的行程，男女回答最多的均為「工作或打工」，排在第二位的回答，男性是「一個人在家照常度過」，女性是「與家人在家照常度過」。

日本《朝日新聞》報導，日本年輕人被認為正在「遠離戀愛」，此次調查旨在了解他們過聖誕節的方式。不過在讓受訪者選擇理想聖誕節時，與戀人在餐廳用餐或觀賞燈展等選項排名靠前。