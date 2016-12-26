菲律賓手榴彈襲擊12傷北京新浪網 (2016-12-26 04:10)
原標題：菲律賓手榴彈襲擊12傷
新華社電 菲律賓南部北哥打巴托省一座教堂門前24日晚發生手榴彈襲擊事件，造成至少12人受傷，其中一人傷勢嚴重。
菲律賓警方說，當天21時45分許，北哥打巴托省米德薩亞普鎮的一座教堂正在舉行聖誕彌撒，突然有人向聚集在門前的教眾人群投擲一枚手榴彈。手榴彈爆炸造成一人重傷、11人輕傷。目前還沒有任何組織或個人聲稱製造了這起襲擊事件。
北哥打巴托省位於菲律賓南部的棉蘭老島。今年9月2日，棉蘭老島達沃的一處夜市遭炸彈襲擊，造成14人死亡、70人受傷。警方說達沃襲擊事件系反政府武裝「毛特組織」所為。
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