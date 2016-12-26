原標題：俄國防部飛機墜毀

新華社電 俄羅斯國防部的一架圖－154型飛機25日清晨從南部城市索契起飛不久后從雷達上消失。初步數據分析顯示，飛機可能因技術故障或飛行員操作失誤墜毀。

俄羅斯媒體晚些時候援引國防部消息報導，失聯飛機墜入黑海，搜救人員在距離索契黑海岸邊1.5公里的海域發現失事飛機的碎片，尚沒有發現倖存者。

歌舞團飛敘慶新年

俄羅斯媒體援引俄緊急情況部消息人士的話報導，這架飛機當地時間5時20分（日期:10時20分）左右從索契起飛，原定飛往敘利亞拉塔基亞，起飛不久即從雷達上消失。

先前報導稱，機上搭載91人，包括83名乘客和8名機組人員。俄國防部隨後更新機上人員信息，證實實際搭載包括84名乘客在內的92人。

俄國防部表示，這架飛機是在執行例行飛行計劃，當時飛往索契機場加油。飛機上搭載的乘客包括俄軍方著名的紅旗歌舞團成員、俄軍人以及9名媒體記者，他們此次前往俄在敘西部拉塔基亞省赫邁米姆的空軍基地參加新年慶祝活動。

俄媒體報導，經全力搜索，軍方在距離索契黑海沿岸1.5公裏海域發現飛機碎片。俄軍方劃定10.5平方公裏面積的搜救區，已經找到10具遺體，沒有發現倖存者。

墜機故障或人為？

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，由於失事飛機涉嫌違反飛行安全和預備條例，該機構已對飛機失事一事啟動刑事調查。

據報導，初步調查顯示，技術故障或飛行員操作失誤目前被認為是可能造成這架圖－154型飛機失事的主要原因。另據消息人士稱，飛機失事前並沒有發出求救信號。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫說，現階段判斷飛機失事原因為時尚早，總統普京一直在關注事件進展。目前，俄國防部長紹伊古親自協調事件應對及善後工作，國防部調查組已啟程前往索契。

俄國防部說，超過3000人投入搜救，並投入27艘船、4架直升機、多架無人機和無人深潛器。另外，超過100名潛水員將攜帶專用裝備趕赴現場。

盤點

俄近十年墜機事故

2006年8月22日，俄羅斯一架圖－154型客機從俄南部城市阿納帕飛往聖彼得堡途中，在烏克蘭東部頓涅茨克市附近墜毀，160名乘客和10名機組人員全部遇難。

2008年9月14日，俄羅斯國際航空公司一架波音737型客機在烏拉爾山脈中部彼爾姆市附近墜毀，88人全部遇難。

2011年6月20日，俄羅斯一架圖－134型客機在卡累利阿共和國首府彼得羅扎沃茨克市緊急降落時墜毀，44人死亡。

2012年5月9日，俄羅斯一架蘇霍伊超級100型客機在印尼西爪哇省做展示飛行時失事，40餘人全部遇難。

2013年11月17日，俄羅斯韃靼斯坦航空公司一架客機在俄中部城市喀山墜毀，50人全部遇難。