原標題：日本：「人體包裹」助放鬆

新華社電 常坐辦公室或是處於亞健康的人，是不是常覺得自己身體僵硬？日本最近流行一種「人體包裹」療法，幫助人們放鬆身心。

所謂「人體包裹」，簡單來說，就是用一塊足夠大的透氣布，把自己的身體緊緊包裹住，堅持15至20分鐘。據科技新聞網站「小宅網」報導，這種療法能夠糾正錯誤姿勢、緩解身體僵硬。因為人在嬰兒時期就經常被包裹起來，藉此糾正微小的生理缺陷或是給予安全感。

「人體包裹」療法的發明者渡部信子（音譯）認為，成年人也能藉助同樣方法，感受如同回到母親子宮的體驗。這一療法先前並不出名，後來經過電視台熱門介紹，最近流行開來。

「人體包裹」30分鐘療程收費3240日元（約合192元人民幣），50分鐘療程收費6480日元（384元人民幣）。