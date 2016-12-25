高雄師範大學服務與學習課程學生受邀明陽中學耶誕音樂會大成報 (2016-12-26 00:10)
法務部明陽中學為讓身陷囹圄的受刑人能夠享受溫馨的聖誕節與迎接新年到來，與國立高雄師範大學合辦"耶誕音樂派對"活動，由高師大陳竹上教授帶領音樂系、特殊教育系約80位同學，獻上一場別出心裁的音樂聖誕派對。
陳竹上老師表示，透過這次活動能讓交流的學生認識明陽的少年，因為同年齡的他們生命情境、際遇也不一樣，能夠珍惜目前擁有，對於未來即將成為教師的他們，能夠針對特殊學生而能有更好的教育方式，感謝明陽中學能夠提供這一次學習的機會。
高師大吳連賞校長表示，高師大服務與學習課程讓學生真正實地體驗與落實服務精神。這次陳竹上教授帶領學生參與這次活動，除展現學生專業才藝外，更讓學生學會感恩惜福，發揮生命教育與生活教育的最大價值，相信這是本課程設立的初衷與意義，期能不斷擴大，發揮更大功能。
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