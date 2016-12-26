原標題：熊錦秋：安碩信息信披違規 公募基金是否有責

熊錦秋

12月23日，證監會通報了8宗案件，其中有一宗為安碩信息的信息披露違法違規及從業人員信息誤導案。筆者認為，該案還涉及公募基金運作規範，應以該案為範本解剖麻雀，研究股市震蕩形成機理，追究當事人相關責任，彌補相關漏洞，防範股市震蕩再次發生。

安碩信息於2014年4月30日至2015年4月30日期間陸續披露了其互聯網金融相關業務信息，所披露信息未來可實現性極小，具有較大誤導性。2014年6月22日至2015年4月30日期間，時任東方證券分析師浦俊懿、研究員鄭奇威根據披露的信息，使用誘導性和誇大性語言文字，向基金、券商、私募等傳播相關情況。此後，部分基金管理公司大量買入「安碩信息」，期間安碩信息股價漲幅為15.9倍。證監會依據《證券法》相關規定做出相應處罰。

目前安碩信息股價基本被打回原形，上述處罰都只有區區幾十萬元，與眾多投資者在該股的巨額損失相比不值一提。目前監管部門處理了一些相關當事人，但筆者覺得或許還應關注兩個問題。

首先，公募基金是否存在聯手操縱？券商分析師對互聯網金融題材的誇大性傳播，與其說一些公募基金經理選擇無腦相信，不如說就此藉機扎堆「取暖」，甚至可能私下聯手共同助推股價。如果公募基金各自為戰，股價走勢應該撲朔迷離，但2015年安碩信息股價幾乎單邊向上。公募基金之間是否存在某種「默契」配合、是否存在市場操縱嫌疑，應該深查。

其次公募基金是否存在老鼠倉？證監會於近期會同公安部聯合部署開展「打擊防範利用未公開信息交易違法行為專項執法行動」。筆者認為，安碩信息進行市值管理，公募基金等參與拉抬，產生股價暴漲效應，基金經理是否直接或間接搭車坐享其成，應借本次專項執法行動深查。

可以說，正是由於安碩信息等股票在2014~2015年飆升形成的「標杆龍頭效應」，引領中小創其他股票扶搖直上、水漲船高，瘋狂股價泡沫由此滋生，這也為日後股價泡沫破裂埋下了伏筆。這是2015年股市大跌的一個重要原因，對這其中可能存在的違法違規行為，必須進行有效徹底清算。

公募基金一擲千金豪賭安碩信息等泡沫股，也有制度方面的一些深層次原因。一般來說，公募基金不管盈虧如何，管理費旱澇保收，個別基金經理缺乏自律，罔顧基民們的利益，背離「誠實守信、勤勉盡責」的職業操守，放棄道德和良心的底線，拿老百姓的錢追隨熱點放肆炒作，成為股價泡沫動力源，股市震蕩風險製造者，甚至還可能夾帶老鼠倉等私貨。

因此，對於公募基金經理的選擇，不僅要看其是否通過各種專業資格考試，關鍵要看其是否具有自律、誠信的優良品德，缺少這些品德，數以億計的基民資產就時時刻刻處於風險之中。

筆者建議，推選基金經理必須考察其此前資產管理經歷，包括在私募等行業的經歷，看其是否具有上述品質。

證券投資基金業協會要引導基金從業人員認真遵守《基金從業人員執業行為自律準則》，對一些打擦邊球、有違法違規嫌疑的，要強化自律懲戒措施。

此外，筆者建議公募基金管理費的收取不能再旱澇保收，而應與其業績高度相關，若虧損就不能收管理費。