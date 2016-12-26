美股連漲七周 道指「兵臨」兩萬點北京新浪網 (2016-12-26 01:14)
原標題：美股連漲七周 道指「兵臨」兩萬點
每經記者 鄭步春
上周美股於歷史高位震蕩。全周道指累計升0.46%至19933.81點，最高曾摸至19987.63點。標普500周漲0.25%，納指周漲0.47%。近期美股上漲與特朗普當選總統直接相關，市場相信特朗普政策會推升上市公司業績。
道指一連升了七周，但最近兩周漲勢漸緩，一方面是因兩萬點大關帶來的心理壓力，一方面是因美聯儲暗示明年會加息三次。加息預期濃重造成美債收益率升高，債市對資金吸引力增強。
歐股連續第三周上漲，但漲勢漸緩。英股周漲0.81%，法股周漲0.13%，德股周漲0.40%。歐股上漲除與美股上漲氛圍相關外，亦與近期歐央行延長QE相關。亞太股市表現分化，日股上周微漲0.14%，韓股周跌0.31%，中國香港股市周跌2.03%。
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