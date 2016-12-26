原標題：金融業頻現「蘿蔔章」 警惕挑戰我國金融秩序

僑興私募債券本月20日逾期后持續發酵，最新消息顯示，浙商財險近期拿著一份抬頭為「廣發銀行惠州分行」開具的保函，找到廣發銀行實施反擔保賠償請求時，廣發銀行稱該保函為假。

前不久，國海證券200億代持債券出現10個億浮虧，系「蘿蔔章」所為，這次僑興事件3.12億保函也被稱是「蘿蔔章」。都是機構對機構，也非市井百姓，而且是數億甚至上百億巨額的金融業務，竟然頻現「蘿蔔章」，真是一件匪夷所思的怪事情。

「蘿蔔章」讓本已脆弱的債券市場面臨信用危機。筆者認為，在銀行、證券公司等金融系統內近期頻繁出現「蘿蔔章」，尤其是在需要其履責的時候，公然以假印章為由來推卸責任，與「臨時工」有驚人相似之處。監管部門千萬不能任由「蘿蔔章」毀了中國的金融業，而避免「蘿蔔章」最好的辦法就是督促當事金融機構依法履行民事賠償責任。

從習慣法的角度來看，戳印蓋章是機構從事法律行為的標誌和證據，相當於當事人真實意思表示中的表示行為，交易相對方對戳印蓋章行為的信賴受法律行為效力的保護。但通常情況下，根據我國司法解釋，對於偽造或盜用企業印章的行為（司法實踐中以司法鑒定或刑事追訴結果為準），企業無需受偽印或盜印的法律行為的約束，也無須承擔其他的賠償責任。這也是目前廣發銀行以假印章為由拒不履行反擔保賠償的重要原因。國海證券最終承攬「假印章」的「代持」責任，也是各方協調的結果，發表的聲明也是稱更多是出於「聲譽」考量，多少有些不情不願。

但這是企圖推卸責任的相關金融機構的誤讀。無須擔責的重要前提是，被偽造或盜印的企業在整個過程中無過錯。最高人民法院在司法解釋——《關於在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規定》第5條第二款的規定，「行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業務介紹信、蓋有公章的空白合同書以簽訂經濟合同的方法進行的犯罪行為，單位有明顯過錯，且該過錯行為與被害人的經濟損失之間具有因果關係的，單位對該犯罪行為所造成的經濟損失，依法應當承擔賠償責任。」

因此，最近這些金融機構的「蘿蔔章」案件，金融機構如何擔責，需要根據具體情形分析。有下列情形之一的，金融機構均應承擔合同約定的責任：一是無法定證據表明交易相對方明知系偽造印章或存在惡意；二是偽印的金融業務已經在金融機構內部履行了審批、建檔程序的；三是偽印所涉及的金融業務已由金融機構履行或接收方履行的。四是偽印在其他業務中亦有使用且未致異常情況發生；五是金融機構明知或者應知偽印，仍放任偽印使用的。六是偽印系由經辦人員在金融場所內加蓋的。

這是基於法律上「表見代理制度」，即基於被代理人（廣發銀行）的過失或被代理人與無權代理人（假印章系非法越權行為，非被代理人的真實意思表達）存在特殊關係，使得善意的第三人有理由相信無權代理人享有代理權，而與之形成的法律行為，其民事法律行為後果由被代理人承擔，刑事責任由個人承擔。員工與金融機構之間是否存在代理行為，一是看是否有授權，二是看是否形成交易習慣。能夠讓當事人對員工代理行為產生合理信賴的都構成表見代理行為，例如櫃檯業務員的職務行為，金融機構員工在場所內的蓋印或出具法定文書的行為。

具體到「廣發銀行惠州分行」開具的保函，是構成了「表見代理」的。在簽訂過程中，善意的第三方即浙商財險有理由相信（主要是筆者所列的六種情形）合同是與廣發銀行惠州分行簽訂的，因為反擔保的業務費用是交給廣發銀行的，無論印章真偽，都構成表見代理關係。據財新網報導稱，保函在辦公時間簽署，出具保函后浙商財險及律師兩次前往惠州分行核實銀行履約函的真實性，並獲得惠州分行的回執和聲明，書面聲明內容為履約保函真實合法有效。

筆者以為，金融業是完全依賴信用而存續的，而法律制度、監管部門是維繫信用的重要途徑之一，只有監管部門依法督促當事金融機構履約，保障廣大投資者合法權益，才能從根本上強化金融機構的風險意識，完善相關風控體系。「蘿蔔章」事件頻發，嚴重損害了我國金融體系的誠信基礎。必須警惕相關機構，乃至金融體系內的小團體為了一己之私利，隨意用「蘿蔔章」藉口挑戰基本的金融誠信。在這起僑興私募債券事件當中，廣發行所出具的擔保函是真是假，是關係到我國金融行業誠信的大事件，相關司法機關和銀監會應該馬上介入調查。杜絕「蘿蔔章」，是維護我國金融秩序的根本要求。

文/盤和林（作者系中國財政科學研究院應用經濟學博士后）