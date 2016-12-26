原標題：千年中醫藥終立國法 放寬准入不放鬆安全監管

每經記者 馮彪 每經編輯 陳旭

144票讚成、3票反對、3票棄權。12月25日，第十二屆全國人大常務委員會第二十五次會議高票表決通過了中醫藥法，該法也將於2017年7月1日起施行。

「《中醫藥法》作為第一部全面、系統體現中醫藥特點的綜合性法律，將黨和國家關於發展中醫藥的方針政策用法律的形式固定下來，將人民群眾對於中醫藥的期盼和要求用法律的形式體現出來，對於中醫藥行業發展具有里程碑意義。」在表決通過後全國人大常委會辦公廳舉行的新聞發佈會上，國家中醫藥管理局局長王國強這樣說。

在本次全國人大常委會會議上，公共文化服務保障法和環境保護稅法也獲通過。此次常委會會議還決定，第十二屆全國人民代表大會第五次會議於2017年3月5日在北京召開。

增加對藥材「染毒」處罰條款

12月19日，中醫藥法草案三審稿提交第十二屆全國人大常務委員會第二十五次會議審議。在分組審議過程中，部分全國人大常委會委員和列席常委會的全國人大代表提出了一些建議。

《每日經濟新聞》記者梳理髮現，25日正式表決通過的中醫藥法與此前的草案三審稿相比有多處修改。

比如在三審稿中，雖然規定「禁止在中藥材種植過程中使用劇毒、高毒農藥」，但法律責任部分並未列明對違反這一規定的處罰措施。在分組審議時，全國人大常委會委員姚勝認為，這是一個禁止性規範，建議在法律責任一章中規定違反這一條的處罰內容，否則這個規範就不完整。這一建議被反映在了正式通過的中醫藥法中。中醫藥法第五十八條明確，在中藥材種植過程中使用劇毒、高毒農藥的，依照有關法律、法規規定給予處罰；情節嚴重的，可以由公安機關對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五日以上十五日以下拘留。

對於中醫醫師資格的問題，在分組審議過程中，有的委員提出應該增加准入條件，但也有部分委員認為應該減少一些條件。正式通過的中醫藥法在第十六條增加規定：經考試取得醫師資格的中醫醫師按照國家有關規定，經培訓、考核合格后，可以在執業活動中採用與其專業相關的現代科學技術方法。

對於盲人按摩的規定也是中醫藥法的亮點之一。在新聞發佈會上，王國強表示，將盲人按摩上升到中醫藥法的內容，它的法律性、針對性就更強了，更有助於盲人醫療按摩事業健康發展。值得一提的是，與此前的三審稿相比，在正式通過的中醫藥法中，將盲人按摩相關規定移到附則中，並單獨成為一條。

中醫藥法堅持扶持與規範並重

中醫藥法在管理制度方面也做出了適合中醫藥特點的安排。

在新聞發佈會上，全國人大常委會法工委行政法室副主任黃薇表示，中醫藥法在中醫診所、中醫醫師准入、中藥管理等多個方面對現有的管理制度進行了改革創新，包括將中醫診所由許可管理改為備案管理，規定以師承方式學習中醫和經多年實踐，醫術確有專長的人員，經實踐技能和效果考核合格即可取得中醫醫師資格；對醫療機構僅應用傳統工藝配製的中藥製劑品種和委託配製中藥製劑，由現行的許可管理改為備案管理。

實際上，在審議的過程中，也有部分常委會委員提出為了扶持中醫藥發展，在降低准入門檻，部分事項由審批改為備案后，如何保證中醫藥的安全？

王國強表示，為了預防和控制醫療安全風險，中醫藥法在強化中醫藥服務監管方面也作了安排：一是國務院中醫藥局將會根據中醫藥法的規定，制定針對以師承方式學習中醫或者經多年實踐，醫術確有專長的人員的分類考核辦法，注重對其實踐技能和效果的考核；二是制定中醫診所備案管理的具體辦法，要求經備案的中醫診所不得開展備案的診療範圍以外的醫療活動，以限制診療範圍的措施來降低醫療安全風險；三是對加強日常監管提出了具體要求，加強對中醫藥服務的監督檢查。

黃薇表示，中醫藥法亮點之一體現在堅持扶持與規範並重，加強對中醫藥監管。例如鼓勵發展中藥材規範化種植養殖，嚴格管理農業投入品使用，禁止在中醫藥種植過程中使用劇毒、高毒農藥等。

另外，黃薇認為，中醫藥法的頒布實施，有助於提升中醫藥的國際影響力，擴大中醫藥對外交流與合作，增強中華文化軟實力，適應「走出去」戰略的需要。

對於中醫藥「走出去」的問題，在新聞發佈會後，王國強在接受記者追問時表示，由於文化差異和醫療市場的競爭，中醫走出去需要一個過程。「目前如針灸這樣的非藥物療法已走到全球180多個國家和地區。我們現在也在制定中醫藥『一帶一路』的規劃，國家財政也會給予一定支持。」王國強表示，中醫藥「走出去」可以按照先易后難的順序分步驟實施。