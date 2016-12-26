原標題：盈利能力不足 雲天化一子公司停產

每經實習記者 陳耀霖 記者 謝振宇 每經編輯 陳俊傑

因產品市場價格下滑，為避免虧損加劇，國內磷化工行業龍頭雲天化（600096，SH）的控股子公司——雲南雲天化國際銀山化肥有限公司（以下簡稱銀山化肥）近日停產。

12月24日，雲天化公告稱，因「市場價格下滑，盈利能力不足」，經分析論證，銀山化肥決定於12月18日起對主要生產裝置實行停產。

銀山化肥主要產品為過磷酸鈣和硫酸，去年全年公司虧損近2800萬元。雲天化表示，由於過磷酸鈣價格下滑，繼續生產將導致經營虧損增加。而停產有利於減少經營虧損。

今年以來，國內化肥行業不景氣，受關稅及物流成本影響，多家化肥企業都面臨虧損。生意社化肥行業分析師朱堯堯昨日（12月25日）對《每日經濟新聞》記者表示，雲天化關停生產並不是個例，今年化肥行業開工率普遍都不高，「淘汰」或成為未來行業關鍵詞。

銀山化肥成立於2008年3月，註冊資本5400萬元，其中雲天化出資3618萬元，持股67%。

銀山化肥主要產能包括：過磷酸鈣20萬噸/年、硫酸10萬噸/年。過磷酸鈣又稱普鈣，是可生產復混肥的原料，也可直接作磷肥，主要用於農作物的追肥、基肥或種肥施用。

雲天化官網信息稱，據規劃，除普鈣裝置外，銀山化肥還投資約2.07億元，建設10萬噸「含硫尾砂資源綜合利用循環經濟項目」。公司當時預計，項目全部建成投產後，將為滇西市場和緬甸、印北市場提供30萬噸/年普鈣產品和復合肥產品。

但實際經營情況並不盡如人意。雲天化公告稱，2015年銀山化肥實現收入總額2433萬元，凈利潤為-2785萬元。

「今年國內化肥出口特別不好，比如印度的採購相比起往年就少了很多。」朱堯堯分析稱，雲天化的停產並不令人意外，之前就已有化肥公司因為效益問題對工廠停產。

銀山化肥停產，或只是化肥行業今年不景氣的縮影之一。

雲天化在2016年半年報中分析稱，受國際農產品價格下跌及供求關係影響，今年來，磷肥企業出口意願大幅減弱，整個行業出口數量同比減少約40%。

同時，國內化肥產能過剩，市場競爭加劇。受此影響，雲天化的主要化肥產品銷售量和平均銷售價格同比下降，導致產品銷售毛利同比大幅減少。

朱堯堯進一步分析稱，化肥今年行情不好，一個是受關稅政策變動影響，導致國內企業出口成本升高，產品價格失去競爭優勢；另一原因則是國家對化肥優惠運價的調整，導致企業運輸成本增加。

同時，隨著國內外化肥產能持續釋放，產能過剩現象開始出現，而國外化肥巨頭也開始湧入國內。

雲天化的財務表現或許也是化肥行業整體狀況的反映。公司2016年半年報顯示，雲天化實現海外地區營業收入35.7億元，同比下降-29.30%。今年前三季度，公司實現營收274億元，凈利潤虧損-16億元。

為了解銀山化肥停產詳情，《每日經濟新聞》記者昨日多次致電雲天化董秘辦及另一位高管電話，但一直未能取得聯繫並獲得置評。