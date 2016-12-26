原標題：四大AMC改制收官 中國華融回歸A股獲受理

每經記者 朱丹丹 每經編輯 羅 偉

中國最大的金融資產管理公司（AMC）將回歸A股。12月23日，中國華融資產管理股份有限公司(以下簡稱中國華融)發佈公告稱，證監會已受理其A股發行的申請材料。

《每日經濟新聞》記者查閱招股書發現，中國華融擬發行不超過68.95億股，占發行后總股本的比例不超過15%，發行前每股凈資產為2.77元，每股收益為0.41元。

值得注意的是，早在2015年10月，中國華融在香港聯交所主板上市，累計募集資金196.97億港元。對於此時回歸A股，國開證券研究部副總經理杜征征在接受《每日經濟新聞》記者採訪時坦言，主要還是A股跟H股相比有溢價，有利於進一步補充資本金。

●申請材料獲證監會受理

四大AMC之中，已經有兩家成功在H股上市。不過，僅一年多，中國華融又將回歸A股。

《每日經濟新聞》記者注意到，上述招股說明書中沒有具體寫明發行價和發行時間。不過，招股說明書指出，「本公司本次A股的發行價格將不低於本公司截至2016年6月30日的每股凈資產。」中國華融此次發行前每股凈資產為2.77元。

業內人士坦言，若按2.77元估算，中國華融A股IPO約融資191億元，對於A股而言是一筆體量巨大的IPO。

實際上，成功登陸H股之後，中國華融計劃在A股上市的消息不時傳出。

去年10月30日，中國華融在香港聯交所主板上市交易，每股發行價格為3.09港元，募集資金總額約為196.97億港元。

今年7月份，中國華融公佈稱，董事會通過有關A股發行的其他相關決議案，包括A股發行前滾存利潤分配方案、A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項、A股發行募集資金用途、A股發行后三年股東分紅回報規劃等。

中國華融董事長賴小民此前在接受媒體採訪時指出，希望成為首家A股上市的資產管理公司，這樣有助於拓寬華融在資本市場的併購渠道。不過他也坦言，回歸A股同樣面臨風險和不確定性。包括兩地市場上市制度、IPO估值都存在差異；大型金融機構回歸A股，相關部門審批時可能持審慎態度等。

截至12月23日，中國華融H股報2.56港元，約合2.1元人民幣。一位業內人士坦言，上述價格低於每股凈資產（2.77元），可能會對A股IPO定價產生影響。

●AMC或迎來行業機遇

目前，四大AMC全部完成改制，其中，中國華融和中國信達是兩家率先在H股上市的公司。

根據2016年半年報數據顯示，中國信達和中國華融資產總額已均超過1萬億元。其中，前者上半年歸屬公司股東的凈利潤80.1億元，同比增長2.4%；後者凈利潤為128.5億元，同比增長30.2%，總資產達10732.2億元，較年初增長23.9%。

中國長城資產管理公司（以下簡稱長城資產）策劃總監兼戰略發展部總經理張士學此前在銀行業新聞例行發佈會上亦透露，「根據時間窗口，公司想啟動A+H股的上市方案，這項工作目前也在進行研究。」

《每日經濟新聞》記者注意到，在經濟增速放緩，商業銀行不良資產持續攀升的背景下，我國AMC或迎來行業機遇。

「在供給側結構性改革持續深化的大背景下，銀行資產質量繼續承壓，不良情況尚不言頂。」華泰證券研報表示。此外，企業債務問題持續惡化，今年起信用違約已呈現較為常態化的趨勢。宏觀經濟增速換擋企穩階段，不良資產供給充沛，催生行業快速發展。

數據顯示，截至三季度末，我國商業銀行不良貸款餘額14939億元，較上季末增加566億元；商業銀行不良貸款率1.76%，比上季末上升0.01個百分點。

不過，四大AMC無疑也面臨著宏觀經濟和政策、監管環境以及競爭等風險。「雖然中國經濟的結構性轉型和發展給本公司業務帶來機遇，但不利的金融或經濟狀況可能對本公司的業務產生不良影響。」中國華融方面分析指出，此外，不良資產管理行業的競爭可能逐漸激烈等等。

銀監會主席助理楊家才早前更是表示，下一步希望各個資產管理公司發揮好資產收持、資產重組、資產流轉以及保理等四大金融功能，比如收持功能主要是承接金融債權，轉持金融股權，幫助企業降槓桿、減負債、壓成本。