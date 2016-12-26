原標題：曠達科技擬控制光伏業務規模 投4億介入汽車微電機領域

每經記者 孫嘉夏 每經編輯 陳俊傑

日前，曠達科技（002516，SZ）公告稱，為順應公司戰略轉型發展的需要，公司全資子公司曠達新能源投資有限公司（以下簡稱曠達新能源）與相關方簽署了《投資框架協議》。公司擬投資預計不超過4億元人民幣，收購有關公司股權以介入汽車微電機研發生產銷售領域。

值得注意的是，曠達科技此前的主業為汽車面料飾件銷售和光伏電站投資運營，從未涉足汽車核心零部件業務。此次收購完成後，曠達科技或許將面臨管理、整合等諸多方面的考驗。

擬投4億謀轉型

曠達科技稱，曠達新能源與常州富林中電工貿有限公司（以下簡稱富林工貿）的全體股東、常州富邦電氣有限公司（以下簡稱富邦電氣）的部分股東、富林工貿、富邦電氣、常州富沃電器有限公司（以下簡稱富沃電器）簽署了《投資框架協議》。

據公告披露，富林工貿擬進行重組，收購富邦電氣和富沃電器各100%股權。重組完成後，曠達新能源將通過受讓富林工貿100%股權並以增資等方式向富林工貿投資，並通過富林工貿持有富邦電氣和富沃電器100%的股權。

曠達新能源此次投資將採用現金收購的方式實施，具體的投資金額將參考評估機構出具的評估報告由各方協商確定，初步預計不超過4億元人民幣。

曠達科技介紹，被投資方從事汽車電機研發、生產、銷售已12年以上，公司95%以上的產品銷往歐洲各大汽車部件總成廠。2015年，被投資方前9大銷售客戶為Mahle等國際一線汽車部件總成廠，從而間接為包括TOYOTA、BMW等國際知名汽車製造商提供產品。此外，被投資方也在積極開拓北美等海外市場新客戶。

不過，由於上述收購業務與公司現有業務間沒有直接關聯，因此投資可能存在管理風險。

對此，曠達科技董秘陸鳳鳴在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，公司這次戰略轉型已經過較長時間的思考和準備。「最早在6月28日公告可以看到，公司將全資子公司『江蘇曠達電力投資有限公司』更名為『曠達新能源』，同時將其註冊資本從10億元增至15億元，這其中就體現了公司對非傳統汽車面料飾件的業務總體布局的重新思考和定位。」

陸鳳鳴稱，「隨後在10月20日的董事會會議上，公司審議通過出資5億元發起設立新能源汽車研發有限公司。在設立目的中明確提到，是為順應汽車產業綠色節能的新發展趨勢，積极參與新能源汽車核心零部件及新能源物流車整車相關技術的研發，從而在新能源汽車的變革大潮中搶佔商機。因此，公司在公告本次投資計劃之前，對整體戰略布局已經有較為成熟的思考。同時，結合汽車整車、零部件行業的發展前景和公司自身優勢，對具體實施策略進行充分論證比較。」

將控制光伏業務規模

陸鳳鳴還向《每日經濟新聞》記者介紹，曠達科技的戰略規劃中已經明確將汽車零部件作為新戰略落腳點之一。從長期來看，公司在汽車領域的發展路徑是，從汽車面料到汽車飾件，再到汽車核心零部件等。

而此前，曠達科技的業務領域則是集中於汽車面料飾件銷售和光伏電站投資運營。

陸鳳鳴表示，公司將進一步做大做強現有汽車內飾業務，一方面是通過提升研發能力、鞏固公司目前在汽車OEM市場的領先地位；另一方面是拓展汽車外其他交通工具內飾市場、同時拓展汽車飾件售後市場。

至於光伏電站投資運營業務，陸鳳鳴表示，隨著過去幾年公司電站裝機容量增長，對收入利潤都已經有一定的貢獻佔比。光伏作為清潔能源仍是政策鼓勵的方向，但考慮到現實經營中存在的限電及補貼滯后等問題，公司未來的策略是控制規模、優化調整。

根據曠達科技於深交所互動易披露的機構投資者接待記錄，12月2日，曠達科技董事長兼總裁沈介良在介紹公司戰略調整情況時表示，公司2013年開始投資光伏電站運營，但當前發展遇到一些困難，主要是部分地區限電、國補電費資金到位慢等。因此，在2016年定向增發完成後，公司也在思考如何實現更好的轉型升級。

在這樣的情況下，沈介良稱，一方面，曠達汽車面料是上市的基礎，會繼續做強做大。其中一是通過產業鏈合作、提升盈利質量。二是從OEM市場做到售後市場、從汽車到其他交通工具，鞏固曠達在國內外交通工具專用面料領域的龍頭地位；另一方面，公司未來新能源業務重心將從電力向汽車零部件、尤其是新能源汽車相關的方向發展，逐步實現公司從汽車面料到汽車飾件、汽車零部件的持續升級轉型。