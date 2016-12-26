原標題：基本養老金可持續性臨考 企業年金覆蓋率能否提高成解決關鍵

每經記者 李彪 每經編輯 陳旭

已經建立並運行12年的企業年金制度仍然覆蓋範圍較小，養老保障體系僅依靠基本養老保險一支獨大的現狀增加了可持續性風險。

12月24日，在中國社會科學院社會保障論壇暨《中國養老金髮展報告2016》發佈式上，中國社會保險學會會長、人社部原副部長胡曉義表示，如果長期是一個單一層次或者以單一層次為主制度架構，它的可持續性是比較差的。

但是，目前作為基本養老保險補充的年金制度中，職業年金剛剛起步，企業年金覆蓋範圍較小，都難以發揮第二支柱的作用。對此胡曉義建議，可以考慮提高企業年金的實施強度。

首都經貿大學教授庹國柱告訴《每日經濟新聞》記者，目前在基本保險繳費方面，很多民營企業都感覺到很大壓力，如果增加企業年金的強制性，企業感受到的負擔可能更重，因此推行難度恐怕比較大。

基本養老可持續性面臨挑戰

中國社科院世界社保研究中心執行研究員孫永勇介紹，基本養老保險已經進入低速發展的時期。2015年參保人數、參保職工人數和離退休人數增速都已出現下滑。其中，參保職工基本養老保險人數負增長的省份達到4個，未來情況不容樂觀。與收入的增長相比，基本養老保險基金支出的增長速度更快。在2015年，城鎮職工基本養老保險當期結餘為負的省份有6個。

對此，庹國柱認為，基本養老保險的可持續性問題只能靠財政來解決，現在中國財政預算用於社會保險比例約為10%，而發達國家通常能達到30%~40%，因此我國在財政補貼這一塊還是有比較大的空間。

但胡曉義認為，如果長期依靠單一層次或者單一層次為主的制度架構，其可持續性較差，未來總體方向可以是適度控制第一支柱或者第一層次的範圍，適度增大二三層次的比重。

所謂養老保險體系的第一支柱或者第一層次指的是基本養老保險制度，第二支柱（層次）指的是職業年金和企業年金制度，第三支柱（層次）指的是個人養老金。但相對於基本養老保險而言，年金和個人養老金的二、三支柱仍然相差較遠。

中國社科院副院長李培林介紹，截至2015年我國企業年金參與人數2316萬，職業年金覆蓋約4000萬，合計不到全國就業人口的8.2%，覆蓋範圍太窄，企業年金累計結存不到1萬億元，而職業年金也是剛剛起步，第二支柱的資產總額不到GDP的1.5%，而這個比例在OECD（經濟合作與發展組織）國家中平均是84%，在非OECD國家中平均是36%。

李培林說：「總體來看，我國的年金資產規模太小，年金作為第二支柱又窄又小，急需深化改革。」

提高企業年金參與率有難度

2004年建立企業年金制度以來，無論是基金規模還是參與人數都取得了較快發展，但問題也較為突出。

中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文表示，1991年提出來建立多層次養老保險體系，可是現在還是第一層次獨大。長期來看，如果企業年金的發展裹足不前，其後果將十分嚴峻，主要表現在未來職工的退休收入水平將降低，不利於社會穩定；機關事業單位全面建立年金制度，制度反差又會形成新的社會不公；私人部門的企業年金制度長期滯后，「多層次混合型」的制度目標將漸行漸遠。

據了解，2015年4月國務院印發《機關事業單位職業年金辦法》，要求建立補充養老保險制度，並從2014年10月1日起實施；而2004年發佈的《企業年金試行辦法》規定，企業年金是企業及其職工在依法參加基本養老保險的基礎上，自願建立的補充養老保險制度。

胡曉義說：「我們可以考慮能否提高企業年金的實施強度。現在的制度安排是完全自願性的，企業和職工兩方談判，大家都願意就可以。有沒有可能像職業年金那樣有一定的強制性，這個可能是我們推進它加快發展的手段。」

值得注意的是，《企業年金試行辦法》目前正在修訂，這也讓擴大企業年金的參與率迎來契機。

但據庹國柱介紹，在對一些企業做調研的過程中發現，現在參與社保繳費的民營企業普遍感到有困難，有部分並未足額上繳，如果再增加企業年金的負擔，一些企業將更難以承受，反而是個人養老金這塊，參保意願相對更強，具有很大的發展空間。