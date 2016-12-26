原標題：北京9部門聯合發文：房產中介獨家代理房源需當天公開信息

每經記者 王傑 每經編輯 楊軍

今年下半年以來，國家在房地產經紀監管方面加大了執法力度。

近日，北京市住建委、發改委、經信委、中國人民銀行營業管理部、北京市地稅局、國稅局、工商行政管理局、銀監局、通信管理局等9部門聯合發佈了《關於轉發〈住房城鄉建設部等部門關於加強房地產中介管理促進行業健康發展的意見〉通知》（以下簡稱《通知》），旨在對房地產經紀行業進行進一步規範管理。

在業內人士看來，《通知》的發佈將使北京的房地產中介行業面臨一次新的「大考」，中介市場將會因為得到整治而更加健康、有序地發展。

獨家代理房源需當天公開

《通知》指出，房地產經紀機構獨家代理存量房出售或出租、承購或承租業務的，應當在接受委託且符合發佈信息規定后24小時內公開發佈房源、客源信息，同一機構或獨家代理機構法定代表人、股東、合伙人、總經理所持股、從業的其他房地產經紀機構不得接受交易相對人委託。

對此，北京房地產中介行業協會秘書長趙慶祥在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，獨家代理的核心是獨家單邊代理。

如果中介捂著房源惜售的話，對於市場有何影響？趙慶祥說，這樣會降低交易效率，對委託人不利。

房培網創始人梁家豪告訴《每日經濟新聞》記者，獨家代理操作是合理的，但獨家代理房源，必須對外公示，公司之間合作，不能一個公司獨吞。要求24小時發佈信息有利於買賣雙方第一時間獲得交易信息，尤其是對業主獨家房源，發佈及時，成交效率會更高。

據《法制晚報》報導，「9·30新政」實施后，10月1日，北京市住建委主任徐賤雲帶隊，對7個中介門店進行了執法檢查，發現二手房交易中存在一些中介獨家代理等獨佔房源信息的行為，北京市住建委已責令其立即整改，同時要求中介機構不得發佈虛假房源信息、參與炒房、哄抬房價，嚴格落實資金監管制度。

據了解，在二手房中介市場上，為了獲得更多房源，某二手房中介以高出市場的價格與房東簽下所謂的「獨家協議」。

按照該協議約定，中介可保證在相應時間內以高出同小區的市場價格出售房源，若過期未售出，中介公司則賠付一定數額補償金；而如果成交價高出約定價，則需要給獨家代理中介一定提成。相應的條件是，房主不能將此房源在其他房產中介掛牌。

事實上，「獨家協議」看似迎合了賣方的心理，但在一定程度上容易造成房源壟斷，進而有利於價格壟斷，一旦產生糾紛，中介往往會利用優勢地位，惡意鎖定委託房源。

不得利用格式條款強制交易

《通知》指出，房地產經紀機構不得以格式條款、通知、聲明、店堂告示等方式，作出排除或者限制交易當事人權利、減輕或者免除房地產經紀機構責任、加重交易當事人責任等對交易當事人不公平、不合理的規定，不得利用格式條款並藉助技術手段強制交易。

梁家豪認為，上述規定涉及面內容較廣。比如經紀公司騙收客戶定金，然後以各種理由強製成交或拒不退還定金等。

《通知》還強調，各級房屋行政主管部門應會同價格、通信、金融、稅務、工商等行政主管部門，建立房地產經紀行業聯合抽查機制，每季度開展不少於一次的隨機檢查。

因違法違規被取消網上籤約資格，或限制網上籤約的房地產經紀機構、房地產經紀從業人員，完成整改且未再出現其他違法違規問題的，可向做出處理決定的房屋行政主管部門重新申請網上籤約資格，或申請解除網上籤約限制。

北京房地產業協會秘書長陳志認為，今年下半年以來，國家在房地產經紀監管方面加大了執法力度，從規範行業服務行為、完善行業管理制度上提出了更為明確的要求。北京市房地產交易市場活躍，房地產經紀行業發展較快。在這樣的背景下，北京多部門發佈了這樣的通知，使國家政策得以進一步落地。