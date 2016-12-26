原標題：鴻利智匯全年凈利 預計最高降40%

每經實習記者 段倩倩 每經編輯 羅偉

12月24日，鴻利智匯（300219，SZ）發佈2016年年度業績預告公告，稱預計2016年歸屬於上市公司股東的凈利潤為0.91億元到1.29億元，同比下降15%到40%。

自2013年以來，鴻利智匯便一直有著不俗的業績表現，營收和凈利潤持續增長趨勢。2015年，鴻利智匯凈利潤為1.52億元，是2013年凈利潤的2倍多。而2016年前三季度，鴻利智匯凈利潤與去年相比也增長了近一倍，為1.93億元。

全年凈利潤大幅下滑的背後，是鴻利智匯對子公司商譽減值進行的大幅計提。鴻利智匯在公告里表示，公司預計計提商譽減值約1億元。

鴻利智匯董秘鄧壽鐵接受《每日經濟新聞》記者採訪時亦表示，公司主營業務利潤還是可以的，沒有太大變化，對子公司商譽減值的計提是年內凈利潤大幅下滑的原因。

子公司商譽減值是主因

梳理鴻利智匯歷次公告就能發現，2016年前9個月，鴻利智匯的盈利水平呈高歌猛進之勢。根據公告，2016年上半年，鴻利智匯凈利潤為1.38億元，同比去年增長1.42倍；2016年前三季度，鴻利智匯凈利潤為1.93億元，同比去年增長了近一倍，為87.21%。

由此來計算，鴻利智匯2016年最後一季度產生了0.64億元到1.02億元的虧損，這也是其全年凈利潤大幅下滑的原因。為何短短三個月，鴻利智匯的盈利能力開始由急速直上轉為掉頭向下？

在業績預告里，鴻利智匯稱凈利潤與上年同期相比下降的主要原因有四項，分別為：

1、子公司深圳市斯邁得半導體有限公司（下稱斯邁得）2016年度業績承諾未達預期，同時，公司為了整合LED封裝業務，計劃於2017年將斯邁得產能搬遷併入江西鴻利光電有限公司，公司預計計提商譽減值約1億元。

2、江西鴻利光電有限公司2016年下半年投產、調試設備、培訓員工，產能釋放需要時間，費用較大。

3、公司參與的信達新興資產-深圳美賽達併購重組基金專項資產管理計劃於2016年11月27日到期，未能如期收回投資，計提減值。

4、公司2016年度對外投資事項增加，中介機構費用相應增加。

鄧壽鐵接受《每日經濟新聞》記者採訪時亦確認，對子公司商譽減值的計提，是年內凈利潤大幅下滑的原因。而對計提額高達1億元，鄧壽鐵則表示，「斯邁得的業績很弱，還差一點點；搬到南昌后的盈利模式就會發生一定變化，由以前的研發和銷售變為銷售，再加上搬遷會產生一定的費用，所以中介機構初步評估把它的商譽計提掉。」

形成「LED+車聯網」雙主業

2014年，鴻利智匯斥資1.7億元將斯邁得納入懷中，進一步加碼LED主業。收購斯邁得之前，鴻利光電主要從事白光LED封裝企業，並未涉足LED EMC支架產品的研發、生產和銷售；而斯邁得彼時已經建立起包括EMC支架在內的較為完整的EMC系列產品生產線。

斯邁得原始股東承諾，斯邁得2014年度、2015年度和2016年度實現的凈利潤分別不低於2800萬元、3200萬元和3500萬元。

但斯邁得2016年的業績未能令人滿意。鴻利智匯年報顯示，斯邁得2014年和2015年凈利潤為3033.24萬元和3224.95萬元，均超額完成業績承諾目標；到2016年上半年，斯邁得凈利潤僅為826.95萬元。

鄧壽鐵對《每日經濟新聞》記者解釋，斯邁得利潤下滑的原因是業務毛利率下降，「行業競爭比較激烈，價格下滑，導致它的毛利率下滑。」

過度競爭、價格下滑的問題也一直是LED行業的常態。在這個背景下，鴻利智匯已經不僅僅只滿足於LED業務，2015年起就開始向車聯網延伸業務，斥資4500萬元取得江蘇一家車聯網企業18%股權。此後，鴻利智匯不斷在車聯網領域跑馬圈地，且目前在智能汽車生態圈的布局已經小有規模，涵蓋了智能駕駛核心部件、整車及渠道和車聯網等多家公司。

鄧壽鐵同時告訴記者，公司未來會形成「LED+車聯網」的雙主業模式。將斯邁得搬遷至南昌，也是公司對LED業務的整合，「如果在3個地方生產的話，管理起來比較麻煩，所以把它整合到南昌去。」