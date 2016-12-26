原標題：1192家公司年報預告搶先亮相 12隻股凈利預增超10倍

每經記者 朱萬平 每經編輯 宋思艱

時近年末，各方對於年報行情更為期待。《每日經濟新聞》記者根據東方財富Chioce數據統計顯示，截至12月25日，滬深兩市已有1192家上市公司發佈了2016年報業績預告。以預告凈利潤同比的下限值計算，有539隻個股預計2016年凈利潤同比增長，佔比達45.2%，有398隻個股預計年報凈利潤同比下滑。

在539隻預增個股中，120家預計凈利潤同比增幅翻倍；65隻個股預計凈利潤同比增逾200%；24隻個股預計凈利潤同比增逾500%；還有12隻個股預計凈利同比增幅超過10倍。那麼，截至目前，哪一隻個股是「預增王」？

新光圓成暫居「預增王」

《每日經濟新聞》記者注意到，根據東方財富Choice數據顯示，截至12月25日，滬深兩市有12隻個股預計全年凈利潤增幅超過10倍，分別是新光圓成、中泰化學、德展健康、猛獅科技、台海核電、大康農業、北京文化、景興紙業、華聯控股、順威股份、多氟多和上海鳳凰。上述12隻個股對2016年凈利同比增幅的預期分別是41076.47%、14880.98%、10457.83%、3133.22%、2629.69%、2402.34%、2349.99% 1859.13%、1631.45%、1500.00%、1200.00%和1150.00%。

為何新光圓成預計2016年凈利潤同比增幅高達410.76倍？記者注意到，這主要是由於2016年1月，公司以11.54元/股的價格向新光集團及自然人虞雲新定向增發9.69億股，合計作價111.87億元收購其合計持有的萬廈房產100%股權和新光建材城100%股權。

公司亦表示，報告期內完成了重大資產重組，主營業務變更為房地產開發和商業經營為主、迴轉支承生產和銷售為輔的雙主業經營模式。2016年，房地產開發業務成為新光圓成主要利潤來源，因此，凈利潤的增長額度及幅度較上年同期均有較大提升。

因為資產重組而提升業績預期的還有德展健康、大康農業、北京文化和上海鳳凰。

不過，也有不少公司業績飛速增長的原因並非資產重組。比如多氟多，其表示傳統氟化鹽市場企穩回升，以六氟磷酸鋰為代表的電子化學品需求旺盛、量價齊升，帶來了較好的經營效益。

猛獅科技也表示，隨著鋰電池項目的生產及其他業務的開展，鋰電池事業部業績將有較大的增長；預計國家對新能源車輛的補貼政策即將出台，新能源車輛事業部將迎來業績大發展。

三行業預喜公司多

從行業角度統計來看，《每日經濟新聞》記者注意到，目前已公佈2016年年度業績預告的、業績偏正面（含業績預增、略增、扭虧和續盈等4種類型）的815家上市公司中，按照東財25個一級行業分類標準，醫藥行業、汽車零部件和其他化學製品三個行業佔比較高。

以醫藥行業為例，包括化學原料葯、化學製劑、生物醫藥、醫療服務、醫療器械、醫藥商業、中藥生產在內的子行業中，共有64家上市公司2016年業績預告偏正面，如德展健康2016年度業績預告增長10457.83%。

此外，汽車零部件行業業績預告偏正面的上市公司也有37家，如猛獅科技2016年業績預增3133.22%、寧波華翔預增300%、光洋股份預增100%。其他化學製品行業也有38家上市公司業績預告偏正面，不過，其中11家上市公司是扭虧類型，預增較多的是廣東榕泰和天賜材料，2016年年報業績分別預增350%、320%。