規模7.7強震震撼智利 海嘯警報解除中央社 (2016-12-26 00:16)
（中央社聖地牙哥25日綜合外電報導）智利南部今天發生規模7.7的大地震，雖未立即傳出傷亡和災情，但在耶誕節引發海嘯警報，當局迅即下令南部沿海地區居民疏散避難，稍後海嘯警報已經解除。
美國地質調查所（USGS）表示，這起強震的震央在西南海岸外的奇洛埃島（Chiloe）上，在一個設有幾處國家公園的區域。震源深度僅15公里。
最接近震央的人口中心的是有4萬人口的卡斯楚鎮（Castro），首都聖地牙哥距離震央約1000公里。
夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）發布警報，「預測危險的海嘯會侵襲部分海岸地區」。但稍後即宣布海嘯威脅已經解除。1051225
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fujifilm 鏡頭．iFun 鏡頭．LENSPEN 鏡頭．四鏡頭 行車記錄器．SAMSUNG 鏡頭蓋．鏡頭保護鏡．55-300mm 望遠變焦鏡頭．倒車攝影鏡頭．FUJIFILM FinePix JV500．Fujifilm mini50s．攝影 鏡頭 CCD．手機 自拍 鏡頭．fujifilm Share SP1．50mm F1.8 鏡頭．Fujifilm 濾鏡．視訊鏡頭．CANON 鏡頭．FUJIFILM FinePix S4800．Fisheye 鏡頭．gf1 鏡頭．Fujifilm F80 F80EXR．FUJIFILM MINI25．Kamera 58mm 鏡頭蓋．二合一手機鏡頭．MountainSmith 鏡頭．雙鏡頭 後視鏡 行車紀錄器．FUJIFILM FinePix Z90．鏡頭 tc．手機 三合一 鏡頭
以色列總理尼坦雅胡批歐巴馬背信忘義【中廣新聞網】
看星戰外傳看到睡著 男子深夜報警求助【中央社】
智利7.6級強震未造成人員傷亡 部分公路斷裂【北京新浪網】
印度花費巨資興建雕像 引發批評【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》