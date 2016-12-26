（中央社聖地牙哥25日綜合外電報導）智利南部今天發生規模7.7的大地震，雖未立即傳出傷亡和災情，但在耶誕節引發海嘯警報，當局迅即下令南部沿海地區居民疏散避難，稍後海嘯警報已經解除。



美國地質調查所（USGS）表示，這起強震的震央在西南海岸外的奇洛埃島（Chiloe）上，在一個設有幾處國家公園的區域。震源深度僅15公里。



最接近震央的人口中心的是有4萬人口的卡斯楚鎮（Castro），首都聖地牙哥距離震央約1000公里。



夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）發布警報，「預測危險的海嘯會侵襲部分海岸地區」。但稍後即宣布海嘯威脅已經解除。1051225