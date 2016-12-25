▲徐若瑄首登紅白，不怕體力負荷不了，只擔心當媽後記性差會忘詞！（圖／台視提供，2016.12.25）

台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》名單再公布，徐若瑄也將在小巨蛋舞台帶來歌曲。不過當媽後，反而對體力更有信心，因為兒子「Dalton」就是最佳體能訓練師，她笑著說：「每天都在挑戰我的極限不用特別訓練了！」對於首次登上舞台，徐若瑄也相當期待能給大家帶來愉快的年節。

因為婚後遠嫁新加坡，已有許久不曾在台灣「開嗓」。對於首次參加《紅白》，徐若瑄對體能及身體狀況依然相當有把握，「兒子Dalton就是最佳體能訓練師，他每天都在挑戰我的極限！不過當媽之後記性變差，而且太久沒唱這些歌，只能現在開始努力背歌詞。」她也表示，除了能陪伴大家過年，最開心的莫過於可以「回娘家」了！

徐若瑄也透露「鋼鐵V」的綽號可不是叫假的，自己完全是個工作狂，明年早就規畫好音樂創作要完成。但常常飛來飛去的她可不是一個人，兒子也都會同行，「Dalton還小需要陪伴，工作結束到家還能哄兒子睡覺，出門前也會親自備好食物，會比較安心！雖然老公和女兒遠在新加坡分別要上班上學，但全家人都會透過視訊保持零距離的聯繫。」

▲徐若瑄找兒子Dalton一起當空中飛人，表示「自己顧比較安心！」（圖／台視提供，2016.12.25）