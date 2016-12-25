▲林志玲（右）化身性感聖誕女郎現身五月天演唱會，和團員們愛的抱抱，只有阿信沒抱到鬧脾氣。（圖／相信音樂提供，2016.12.25）

五月天今（25）晚陪歌迷共度聖誕，舉行「RE:LIVE Just Rock It 2016最終章 [自傳復刻版]」第6場，復刻2003年在台北市立體育場的復出演唱會「天空之城」，重溫13年前剛剛退伍、遊學回歸，和五迷們再聚首的那個夜晚。上半場五月天帶著全場回味《恆星的恆星》、《相信》、《心中無別人》、《九號球》等多年前的經典歌曲，修杰楷也揪嬌妻賈靜雯出席，兩人看起來相當開心。

演唱到了第17首歌《人生海海》，小巨蛋內一人一隻紙飛機射向天空，會場的頂端也射出好幾百台迷你白色滑翔翼，上萬紙飛機如白雪飄揚，相當夢幻，充滿聖誕氣氛。

時間來到9點多，每場都會唱的《好好》唱到一半，一位身穿耶誕紅深V褲裙的高挑女子緩緩步上舞台，竟然是志玲姊姊！隨著觀眾驚呼不斷，志玲爆乳坐在緩緩上升的機關上，一雙美腿超吸睛。

▲一萬架紙飛機在台北小巨蛋內重現《天空之城》經典畫面。（圖／相信音樂提供，2016.12.25）

阿信唱完《好好》，林志玲嬌喊：「大家好～」，志玲表示很高興能主演《好好》MV，因為深受歌詞感動，阿信趁機問：「那最後一句『好好假裝我已經把你忘掉』有感覺嗎？能稍微講一下你忘掉的是誰嗎？」志玲姊姊不是省油的燈，回嘴：「等一下！這是你寫的詞，所以我想問你想忘掉誰？我好想知道！」瑪莎佩服志玲的機智，笑說：「原本想說找來花瓶，沒想到找來了一塊鐵板。」暗指阿信踢到鐵板。

林志玲：「跟我私奔吧！」阿信：「好！」一夥人笑鬧完，阿信和志玲姊姊走向延伸舞台的中間，牽手演唱《私奔到月球》，曖昧指數爆表。歌曲唱完，志玲本已準備離場，卻又不按牌理出牌地走上主舞台給瑪莎一個擁抱，怪獸見狀說：「不行，他已經結婚了……那……只有結婚的可以抱。」志玲便上前各給怪獸、冠佑一個深深擁抱，最後，志玲、怪獸、瑪莎、冠佑4人圍成一圈擁抱，公然排擠遠在延伸舞台上的阿信，讓阿信氣炸，直說心情很差，要取消特別準備的聖誕歌曲，連賭氣的樣子也超可愛！

▲林志玲（右二）穿著爆乳聖誕裝驚喜現身。（圖／相信音樂提供，2016.12.25）

▲五月天跟著「天鵝湖」繼承人技師團士杰（右一）繞場。（圖／相信音樂提供，2016.12.25）