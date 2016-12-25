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品冠平安夜在北京展覽館劇場開唱，這也是他《現在，你在哪裡？》世界巡迴演唱會第五站，儘管外頭天氣負5度，但他還是勁歌熱舞讓全場沸騰到最高點。而此場演唱會也邀請到陳曉東當嘉賓助陣，兩位人夫除了飆唱歌曲，還當著老婆的面與女舞者貼身熱舞，讓台下觀眾尖叫連連，現場氣氛High到不行，隨後他們也應景的合唱聖誕組曲，陪伴歌迷度過一個溫馨又熱鬧的平安夜。

演唱會一開場，品冠就在歌迷萬眾期待的歡呼聲中以〈哄我入睡〉、〈門沒鎖〉熱開序幕，緊接著他與台下歌迷搏感情，一聲：「北京晚上你們好嗎？今天外面很冷，但我唱兩首歌已經汗如雨下，你們冷嗎？我相信不冷，因為有暖男在台上。」搞笑幽默問候全場觀眾。

▲品冠世界巡迴演唱會《現在，你在哪裡？》平安夜北京開唱。（圖／種子提供，2016.12.25）

▲品冠（右）與陳曉東大展舞技，讓台下歌迷High翻天。（圖／種子提供，2016.12.25）

演唱會中途也迎來特別嘉賓陳曉東，事實上，陳就曾在台北場演唱會助陣品冠，如今相隔一年又相約北京重逢，彼此內心都很激動。隨後品冠與陳曉東放膽發騷，當著台下兩位老婆大人面前，與4位穿著熱褲的辣妹舞者大跳〈心理遊戲〉，這一跳，舞風比去年更騷、更狂野，也讓台下尖叫聲此起彼落，完全臣服在兩人的魅力舞技中。

▲品冠歌聲迷倒眾人。（圖／種子提供，2016.12.25）