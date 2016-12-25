拍戲竟學「這些」 沈建宏靠「它」對付女友NOWnews今日新聞 (2016-12-26 00:00)
沈建宏與即將出道的韓國團體一級秘密（Top Secret）今（25日）在ATT舉辦聖誕演唱會，沈建宏表示從暑假就開始籌備這活動，為此苦練韓文許久，一級秘密則是勤學中文，還透露將會獻唱五月天的〈OAOA〉。
演唱會開場，沈建宏就與一級秘密大唱天團BIGBANG的知名曲〈Bang Bang Bang〉、EXO的〈Growl〉、五月天的〈OAOA〉，把現場氣氛炒到最高點，讓台下粉絲尖叫不斷，不料在熱場完後，沈建宏卻搞笑掏出分貝機說：「這裡不是小巨蛋，我們可以盡情的跳、盡情的尖叫，都不會有人來阻止」讓台下粉絲叫得更大聲，現場氣氛超級High。
也由於今天也是一年一度的聖誕節，沈建宏難過表示今年沒空陪女友過聖誕，覺得藍瘦香菇，但演唱會結束則會陪家人吃飯，之後就要趕去拍戲。也談到近期忙於拍攝的《這些年，那些事》，說到戲裡角色很愛打架，跟自己個性完全相反，但也因這角色關係，沈建宏笑說學到許多撩妹技巧很不錯，卻被虧可以拿來對付女友令他超害羞，最後也說自己是很被動的男生，反觀女友卻很主動，兩人可以互補。
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