開價每月6萬包養 何芝芸急斷「桃花」NOWnews今日新聞 (2016-12-26 00:00)
新人歌手何芝芸在資深流行音樂製作人曹俊鴻的1年密訓之下，近期推出最新EP作品【換掉】，裡頭收錄3首新歌，目前就讀台藝大音樂系碩士2年級的她，自6歲開始學習鋼琴、長笛等樂器，她擅長演唱聲樂，跨界演唱流行樂卻沒想像中簡單，仍舊耗費不少練習時間；而她從小在音樂世家成長，父母也都是從事音樂教育，持續擔任鋼琴老師的她，不諱言收過不少學生的愛慕信件。
聊起印象深刻的追求者，她表示「記得有一位學生是年紀比我稍長的男性，一開始都很正常，他是個想學鋼琴流行樂的工程師，幾堂課結束後他開始會關心我的生活，問我這樣工作辛不辛苦？當鋼琴老師1個月可賺多少錢？會不會想要趕快嫁人之類的話題。」她起初以為對方只是想要了解她，直到有一次他表明「願意1個月給我6萬元，然後跟他在一起。」她才驚覺其中有異。
她在第一時間直接拒絕對方，也認為這樣不太妥當，那堂課結束後就和對方表明「因為太忙，可能無法繼續上課。」趕緊斷了這意外的桃花。外型清秀的她雖不乏追求者，不過她也自爆就讀國中時又胖又黑甚至滿臉痘痘，根本十足醜小鴨，卻因寫情書給學長，成為全校女同學「公敵」，一整年被排擠沒朋友；後來她靠著音樂慢慢得到掌聲、找到自信，「很感謝那一段被霸凌的日子，讓我蛻變、成長很多。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
KBS演藝大賞精彩紛呈 4大女團齊亮相【Wow!NEWS新聞網】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
台灣人「最強性幻想對象」 這2位！【NOWnews今日新聞】
拍戲竟學「這些」 沈建宏靠「它」對付女友【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》