▲新人歌手何芝芸外型清秀。（圖／葛瑞特音樂提供，2016.12.25）

新人歌手何芝芸在資深流行音樂製作人曹俊鴻的1年密訓之下，近期推出最新EP作品【換掉】，裡頭收錄3首新歌，目前就讀台藝大音樂系碩士2年級的她，自6歲開始學習鋼琴、長笛等樂器，她擅長演唱聲樂，跨界演唱流行樂卻沒想像中簡單，仍舊耗費不少練習時間；而她從小在音樂世家成長，父母也都是從事音樂教育，持續擔任鋼琴老師的她，不諱言收過不少學生的愛慕信件。

聊起印象深刻的追求者，她表示「記得有一位學生是年紀比我稍長的男性，一開始都很正常，他是個想學鋼琴流行樂的工程師，幾堂課結束後他開始會關心我的生活，問我這樣工作辛不辛苦？當鋼琴老師1個月可賺多少錢？會不會想要趕快嫁人之類的話題。」她起初以為對方只是想要了解她，直到有一次他表明「願意1個月給我6萬元，然後跟他在一起。」她才驚覺其中有異。

▲何芝芸自爆幼時是「醜小鴨」。（圖／葛瑞特音樂提供，2016.12.25）

她在第一時間直接拒絕對方，也認為這樣不太妥當，那堂課結束後就和對方表明「因為太忙，可能無法繼續上課。」趕緊斷了這意外的桃花。外型清秀的她雖不乏追求者，不過她也自爆就讀國中時又胖又黑甚至滿臉痘痘，根本十足醜小鴨，卻因寫情書給學長，成為全校女同學「公敵」，一整年被排擠沒朋友；後來她靠著音樂慢慢得到掌聲、找到自信，「很感謝那一段被霸凌的日子，讓我蛻變、成長很多。」