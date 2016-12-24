新浪科技 李根

在豌豆莢宣布將應用分發業務併入阿里移動后，豌豆莢聯合創始人王俊煜的下一站就開始受到關注。現在，剛剛公佈豌豆莢2017年戰略，並聲稱已經完成豌豆莢與阿里移動整合后，王俊煜說：這是我的新公司，輕芒。

目前這家完全獨立的創業公司已具備20人規模的團隊，成員基本涵蓋了豌豆莢的創始成員。除了王俊煜，之前負責豌豆莢技術的范懷宇、負責豌豆莢品牌的崔瑾等，構成了輕芒的創始團隊。

王俊煜告訴新浪科技，輕芒團隊目前與豌豆莢已無直接關係，只有自己還擔任阿里移動的顧問。也就是說，在今年7月宣布豌豆莢應用分發業務併入阿里移動后，王俊煜和他的核心團隊用時5個月完成了整合交接。

現在，王俊煜和他的團隊將再出發，目標是打造一家兼具技術和價值觀的內容分發公司，用輕芒的定位來說，這是一家媒體技術公司。

實際上，「輕芒」是一個全新的名字，但並不是一個嶄新的產品。輕芒的前身是豌豆莢「一覽」，後者孵化於豌豆莢內部，是資訊訂閱和興趣閱讀類的應用。

對於將「一覽」更名「輕芒」，王俊煜的說法是輕芒顯得更加有「雜誌范兒」，而一覽可能會在品牌上顯得「淺」一些。而且「輕芒」的定義是「輕巧的輕，鋒芒的芒」，想對外傳達一種稜角分明的感覺。

技術上，作為自我定位為媒體技術的項目，輕芒在技術上分為搜索引擎和興趣引擎。搜索引擎負責搜羅全網內容，興趣引擎則幫助用戶在自己感興趣的領域發現高質量的內容——每一個興趣都將是「一本雜誌」。

興趣引擎實際上起到的是「知識樹」的作用，從音樂、電影、貓、插花到Google、Apple等，都可以由一個個深入或細分的標籤進入，比如一個咖啡愛好者，可能會從「手沖咖啡」出發，然後橫向到「意式咖啡」延展，或者產區、器具等的縱向延伸。

雖然目前在內容領域，主打機器演算法和興趣推薦的內容分發產品不少，但王俊煜認為，無論在內容方面，或者技術使用角度，尚無體驗非常好的產品能夠滿足用戶需求。

他舉了一個例子。在輕芒團隊訪談調研的一位22歲大四工科學生用戶中，他被推薦的是軍事類資訊為主，但當談到「育碧遊戲」時，他雙眼放光——這才是他最感興趣的內容，並且此前以為可能不會有專門的興趣標籤和內容。

「興趣不分大眾和小眾，每個人都有興趣，我們覺得只要願意花費時間去認真琢磨，為之充滿激情的東西，就能稱之為興趣。」王俊煜解釋說，他並不希望外界將自己的新項目誤解為「小眾」。

不過對於輕芒來說，用戶群體定位已經在內部被歸類清晰：一是內容的創造者，二是有實用信息訴求的職場精英，三是希望不斷學習的上進青年，最後一類則是關心品質的年輕人。王俊煜認為最後一類人群將是輕芒的最核心用戶定位。

首款產品輕芒雜誌：要重新發明雜誌

作為輕芒的首款產品，輕芒雜誌於今日被正式推出，王俊煜介紹稱：目標在於重新發明雜誌——通過移動互聯網的方式。

這種重新發明有兩層含義。一是形式歸類上，每一個「興趣」都將是一本雜誌，目前輕芒團隊已經實現了400多個興趣的覆蓋，並且有160餘個興趣可瀏覽，即有160多個「輕芒雜誌」。

具體來說，如果你對哈利波特懷揣興趣，那在輕芒雜誌將能通過「預言家雜誌」找到優質的關於哈利波特的內容。

更重要的「重新發明」在於輕芒雜誌推出的功能。此前雜誌最核心的功能是閱讀，筆記、標註和分享實際上並不方便。而現在，輕芒團隊專門推出了「筆記」功能，可以幫助用戶在閱讀內容時，以最簡單按壓的方式把最喜歡的內容隨手記錄——實際體驗比 kindle 的按壓、選中、游標拖動選擇的過程要好很多，基於輕芒團隊在語義識別和語言處理方面的思考，一步就能完成內容的摘錄。

另一個「筆記」具備的功能是可以隨手留下批註，表達在閱讀該內容時的想法和思考。這其實類似於古代讀書中的批註，比如在《水滸傳》的諸多版本中，《金聖嘆評水滸》的批註本就不斷受到推崇，甚至在文學史上的影響力一度超過了同行版本。

對於這個批註功能，王俊煜解釋了輕芒團隊的思考：希望用戶看到其他愛好者在一篇留下標註和筆記后，能夠有助於快速了解文章重點，以及加深對內容的理解。

「讀雜誌的時候，讀完了就結束了，可能你在其中的一些想法，不好記錄也不能實時交流。」王俊煜說，他希望利用技術手段，推出更靈活全面，以及互動性更強的雜誌。

如何讓技術辨別好內容？

近幾日，關於內容分發中技術的使用被廣泛討論。王俊煜還公開表示，技術之使用者應該有價值觀倡導，不能縱容人類「動物性」方面的慾望，即在內容分發中讓用戶沉迷於粗俗低質的內容中。

那如何教會技術辨別優質內容呢？王俊煜的答案是興趣引擎。

在輕芒的興趣引擎中，不僅關注內容的點擊率，還全面判斷用戶對內容本身是否認可，包括閱讀速度、是否讀完、閱讀過程中是否添加了筆記，以及是都收藏或分享了內容等，都將納入考量標準中，從而避免「標題黨」或純粹獵奇的低質量內容。

目前，輕芒團隊推出了「輕芒雜誌」iOS版本，微信小程序版本也已開發完畢，計劃在微信小程序正式發佈時提供給用戶。

而除了「輕芒雜誌」，輕芒旗下還有「輕芒閱讀」、「輕芒通知清理」（原豌豆莢通知清理），以及免費幫助內容創作者製作微信小程序的「輕芒小程序+」。

值得一提的是，輕芒團隊於今年10月開始了正式獨立的新創業，團隊目前在北京東四一處獨棟小樓中。

而且王俊煜表示，輕芒作為一家商業公司，從一開始就是追求產生社會影響力，盈利模式方面也從一開始被思考，但目前談論為時過早，盈利模式的核心思路將是如何幫內容的創作者賺到錢，未來不排除走到內容付費的模式上。

此外關於內容的版權方面，目前輕芒雜誌默認接入網頁，用戶也可以使用輕芒雜誌提供的雜誌排版，但所有原內容的商業模式並不會被改變，比如源內容有廣告或電商導引，並不會在輕芒雜誌中被去掉——以便保留和放大創作者的商業模式。

王俊煜新征程

關於這次創業再出發，王俊煜還表示雜誌始終是自己的興趣之一。

「我被人熟知的第一個創業項目是豌豆莢，但是更早還在北大的時候，我就創辦了《元培時訊》，並因之獲得了北京市校園報紙的金獎。我從小就有買報紙和雜誌的習慣，如果說小時候有創業相關的目標，那也是開便利店、中式連鎖餐飲品牌和報刊亭三個願望。」王俊煜說。