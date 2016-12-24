甘肅森林武警100公里徒步行軍野營拉練北京新浪網 (2016-12-24 17:52)
宣傳鼓動隊伍士氣。 李靠軍 攝
汗水裝點青春色彩。 李靠軍 攝
12月22日，位於白龍江畔的武警隴南市森林支隊的官兵踏上了長途野營拉練的征程，開始了為期三天不少於100公里的徒步行軍野營拉練。此次拉練，無論是路線選擇還是課目設置，其難度、險度都是往年之最。行軍期間，官兵們負重20餘公斤，練耐力、比韌勁、挑極限、礪血性，全程始終士氣高昂、精神抖擻，沒有一人叫苦叫累、沒有一人掉隊，表現出了過硬的戰鬥作風和頑強毅力。
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