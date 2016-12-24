中新網泉州12月24日電 (孫虹 龔雪熔)24日，首屆海峽兩岸青年旅遊學者研究生論壇在位於福建泉州的華僑大學召開，吸引了來自兩岸以及香港16所高校的200餘名專家、博士、研究生與會。

活動主辦方、華僑大學研究生院院長王麗霞介紹說，此次論壇以「知識共享、跨界融合」為主旨，密切關注旅遊學術的發展形勢，秉承「讀萬卷書，行萬里路」的精神，聚焦旅遊學術與實踐問題。

論壇期間，與會代表圍繞「『互聯網+』背景下的旅遊企業管理」、「旅遊安全與風險管理」、「智慧旅遊與旅遊信息管理」等議題展開討論。

「這是一次吸取營養、互通有無、溝通有益、攜手進步的學術活動，希望兩岸專家學者們能夠互相交流切磋，碰撞出思想的火花，求知而來，滿載而歸。」王麗霞如是說。

來自台灣的博士研究生劉盈嬋，也是一名旅遊觀光業從事者。她告訴記者，「泉州和台灣不管在語言上，還是生活旅遊等方面都有很多相似的地方。」她希望，「能夠藉此機會交流學習，促進項目的達成，彼此互惠，最重要的是兩岸的關係能夠更密切。」

會上，華僑大學2015級旅遊管理專業「90后」博士研究生殷傑作主題報告，將選題定為「一帶一路」沿線歐洲諸國旅遊開放度研究。「在『一帶一路』願景下，研究這類主題很有必要。」殷傑說，此次論壇是兩岸旅遊專業研究生乃至旅遊業界交流對話的一個平台，和不同高校、不同專業的研究生交流，吸收他們的知識，跨界融合，促進自身思想的擴散，感覺受益匪淺。」

華僑大學旅遊學院院長黃遠水認為，論壇搭建了一個海峽兩岸旅遊學者、研究生共享、共建、共創的知識交流平台，薈聚兩岸旅遊人才，共同探討旅遊理論和實踐發展的新命題、新方法、新道路。(完)