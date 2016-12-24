韓媒：崔順實之女或主動回國接受調查北京新浪網 (2016-12-24 17:57)
原標題：韓媒：「親信門」主角崔順實之女或主動回國接受調查
中國日報網12月24日電 據韓聯網12月23日報導，負責調查「朴槿惠政府親信弄權干政案」的韓國獨立檢察組近日對涉案人崔順實之女鄭某採取強制傳喚措施。韓國司法界預測，被傳身在德國的鄭某有可能近期主動回國接受調查。
鄭某的律師李炅在23日表示，鄭某試圖流亡瑞士的報導不屬實。他透露，自己最近沒能與鄭某取得聯繫，鑒於鄭某可以查看韓國國內新聞報導，她應該已經獲知拘留證簽發的消息。
目前，鄭某被傳與剛滿周歲的兒子身在德國，不過沒有具體行蹤信息。據韓國一家媒體爆料，有人目睹鄭某15日與5名男性共乘一輛寶馬車經由德國法蘭克福中心街區。
韓國司法界人士認為，由於韓國與德國進行司法互助，德國警方也將對鄭某發佈通緝令，因此她很可能在此之前主動回國。李炅在表示，鄭某本人有意接受傳喚回國。
獨立檢察組20日以涉嫌走後門上大學妨礙招生工作為由提請法院簽發鄭某的拘留證並獲批，獨立檢察組也已對德國司法部門提出合作要求。韓國外交部還根據獨立檢察組的要求勒令鄭某限期交出護照，否則將宣布護照作廢。
來源：中國日報
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