（中央社記者黃麗芸台北2016年12月24日電）秋冬季節，頂上雪花片片最令人心煩，但原來狗狗也有「頭皮屑」煩惱。豐安獸醫院獸醫師鄒昆霖說，狗狗會有皮屑問題，主要是皮膚病和外寄生蟲影響，季節因素反而少見。



飼主們在平日撫摸家中愛犬，或是幫忙清潔洗澡時，是否曾發現狗狗竟然也會出現皮屑？但可別輕忽這小問題背後的主因。



鄒昆霖指出，狗狗皮屑問題不像人類般，受到季節性影響因素較不常見，反而是皮膚病及外寄生蟲兩大主因所引起。



「皮膚病」問題有三：



一是環境因素引起，像是空氣乾燥使得犬隻脂肪層不足，皮膚因乾燥角化而出現皮屑，通常以寒帶地區及短毛犬（英鬥或法鬥）較常出現，但這種情形相對少見。建議飼主可在家中置放溫、濕度記錄器，若濕度在50度以下就偏乾、45度則超乾燥。



二是餵食因素引起，包括餵狗狗吃人類食物、狗零食或鮮食等。多數飼主並無營養學概念，狗狗日積月累進食上述食物容易營養不均，建議向家庭獸醫師請教吃哪種飼料較佳。



三是內分泌因素引起，像是腎上腺素、甲狀腺素及雄（雌）性素過多或過少問題都會，肇因除先天性遺傳外，多數仍為後天「食因性」所引起。像是飼主餵食水果、蔬菜或水煮雞肉都會，因為人、犬體重不同且彼此代謝率相差10至30倍之多，加上狗狗不會拒絕飼主餵食，常因負荷不良而造成器官病變所導致。



「外寄生蟲」問題：



包括有跳蚤、壁蝨、疥癬蟲及毛囊蟲等，狗狗常因身體搔癢而出現抓癢或舔咬皮膚行為，使得皮膚角質化出現皮屑。其實只要透過用藥即可改善，且美國和法國藥廠在今年第4季推出除蟲新藥錠，消除除蟲滴劑被舔和洗澡遞減藥效缺點，狗狗除蟲更便利。



鄒昆霖說，毛小孩很多問題的起因，其實都是飼主造成，尤其狗狗向來對主人忠心，不懂得判斷和拒絕，要讓毛小孩擁有健康生活，只要依照家庭獸醫師建議正常飲食和生活即可。