中新網廣州12月24日電 (索有為 粵紀宣)中共廣東省紀委24日通報六起基層官員「節日病」問題，以加強警示教育，確保元旦春節期間風清氣正。

廣東紀委通報的案例包括中山市交通運輸局黨組成員、總工程師李晶華等人違規接受宴請問題。2016年2月至5月，李晶華和主任科員方奕暉先後多次接受管理服務對象安排的宴請和娛樂活動。同時，他們在處理某工程招投標資格條件的投訴舉報中，不作為，導致未及時核實、查處有關違規問題，分別負有主要領導責任和直接責任。中共中山市紀委、市監察局給予李晶華撤銷黨內職務、行政撤職處分，按主任科員安排工作；給予方奕暉黨內嚴重警告、行政撤職處分，按副主任科員安排工作。

肇慶市農業局副局長江世華等人違規接受公款旅遊安排問題。2015年9月20日至9月24日，江世華和該局農村改革與建設科科長羅慶華違規接受業務往來單位某國有保險公司的邀請，組織市縣兩級農業部門共14人，以開展水稻保險經驗交流活動為名，參加由該保險公司出資組織到河北承德避暑山庄、壩上烏蘭布統大草原等景點的公款旅遊活動，共涉及費用99072元。中共肇慶市紀委給予江世華黨內嚴重警告處分，給予羅慶華黨內警告處分，其餘參加旅遊人員按幹部管理許可權被誡勉談話。

清遠市檔案局副局長劉年強公車私用問題。2011年9月至2015年6月的節假日或雙休日，劉年強經常駕駛公車從清遠往返廣州市的住所。期間，他還平均每月2-3次用公車接送在廣州讀書的女兒，違規用車共90次，報銷應由其個人承擔的路橋費和汽油費合計6080元。中共清遠市紀委給予劉年強黨內嚴重警告處分。

惠州市惠陽區文化館原館長湯志祥等人違規發放補助問題。2013年1月至2015年5月期間，經湯志祥審批同意后，惠陽區文化館自行新設春節、文藝活動、公益性培訓活動等加班補助項目，違規給本單位幹部職工發放補貼共計人民幣21.05萬元。該單位還存在違規公款旅遊問題。中共惠陽區紀委給予湯志祥黨內嚴重警告處分，分別給予副館長姚慶彩、陳劍卡和出納梁美金黨內警告處分。

廣州市荔灣區沙面街黨工委委員、街道辦事處副主任蔡海建違規收受禮品等問題。2014年8月至2015年8月，蔡海建在負責分管轄區經濟工作期間，利用職務便利，多次接受管理服務對象宴請和收受茶葉、購物卡、月餅票等禮品，折價共計人民幣27550元。中共廣州市荔灣區紀委給予蔡海建黨內嚴重警告處分。

湛江廉江市和寮鎮食品站主任黃仁軍等人違規報銷問題。2013年1月至2015年9月期間，黃仁軍等4人借出差之機，多次在廉江市某休閑場所浴足，共消費14648元，在單位違規報銷，造成不良影響。中共廉江市紀委給予黃仁軍黨內嚴重警告處分。該站會計鍾其欣、出納莫小雄和職工陳英賢受到相應的黨紀政紀處分。

據悉，以上六起基層官員「節日病」問題的違紀款均被收繳。

中共廣東省紀委稱，元旦、春節將至，「兩節」期間是「四風」問題的易發多發期，要嚴防各類「節日病」，對因「兩節」期間違反中央八項規定精神受到紀律處分的，一律通報曝光。(完)