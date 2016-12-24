廣東封開重修封川狀元坊 擦亮狀元文化品牌北京新浪網 (2016-12-24 17:32)
中新網肇慶12月24日電 (索有為 韋石明)嶺南首魁狀元莫宣卿狀元坊重修動工儀式24日在廣東省肇慶市封開縣封川古城內舉行。
據悉，狀元坊位於封川古城內，始建於唐代，為嶺南首魁狀元莫宣卿衣錦還鄉后鄉民為敬佩其德行而修建的，用以啟迪後人勤學苦學成才的學風文風。
據封開縣文聯專職副主席陳楚源介紹，狀元坊是公元851年莫宣卿高中狀元后回到封州的第一個落腳地。後人為了紀念莫宣卿，由地方官府和莫宣卿裔孫、宋熙寧九年進士莫宗堯興建。歷經了1000多年歷史，加之年久失修、戰亂等歷史原因，狀元坊早已被毀壞，坊內500多平方遺迹現仍存有柱礎、石條、地基等。該坊的莫氏族人紛紛遷往到其他地方居住、謀生。
據坊中老人回憶，國民黨陸軍二級上將、抗日第4戰區司令長官張發奎在其負責兩廣軍事期間，於1939年12月15日率領隨行人員約30餘人秘密乘坐軍用電船，前來兩廣邊陲封川縣城視察抗戰軍務。遭日寇戰機追炸，張發奎躲藏於坊內的大榕樹底。轟炸時，日機扔下的「鑽地炸彈」碰巧被榕樹的兩枝大樹杈卡住而未引爆，張發奎躲過一劫竟然安然無恙。事後，張發奎將軍下令重新修繕「狀元坊」。如今，狀元坊還留有「儒士里來儒士客，狀元坊出狀元郎」古聯，推動地方學風。據統計，坊內已出有15名大學生，其中清華大學生和北京大學各1名，狀元學風影響至深。
封川一帶居民一直認為莫宣卿苦學成才的學風對後人影響很大，具有靈氣，故坊內其他姓氏居民把此坊遺迹「香火」保存供奉至今。
據悉，封開縣著力於狀元文化的挖掘，弘揚廣府文化。狀元坊的重修時將清理狀元坊周邊環境，擴寬狀元坊遺迹區域，建設供旅遊觀賞、悠閑娛樂的環境，與封川古城連為一景。
近年來，該縣還先後成立了嶺南莫宣卿狀元文化研究會、莫氏宗親理事會，每年舉行莫宣卿狀元誕、編寫《狀元家風旺百代》的書和拍攝莫宣卿電視，對狀元文化進行廣度和深度的研究。(完)
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