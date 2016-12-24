中新社湛江12月24日電 (梁盛 龍志松)24日，中國首任駐美公使陳蘭彬誕辰200周年紀念活動在廣東吳川市舉行，來自海內外的數十名專家學者，就陳蘭彬出使美國及其對中美外交史所帶來的影響進行研討和學術交流。該活動由中國現代文化學會、廣東近代文化學會、吳川市政府聯合主辦。

陳蘭彬是廣東吳川市黃坡鎮黃坡村人，生於清代嘉慶年間，見證了晚清中國社會轉型及改革，親歷了晚清中國洋務新政的興衰成敗。在近代中美關係史上，他因為是第一任留美學生監督，又是中國第一位駐美公使而載入史冊。

在黃坡村陳蘭彬故居，記者從史料記載中獲知，1872年，陳蘭彬率領中國第一批官方留學生赴美。在美期間，他以留學生監督的身份管理「出洋肄業局」的事務。1875年，清朝政府又命他為駐美國、西班牙、秘魯三國公使。

陳蘭彬擔任駐美公使期間，還被委任為古巴專使，往古巴調查了解古巴華僑受奴役、迫害、買賣、鞭笞、生活無著等情況，向清政府提出詳細調查報告，並與古巴殖民者西班牙當局交涉談判，簽訂了改善華工待遇的《古巴華工條款》，解決華工不少痛苦、人身自由和合法權益問題。

在當天舉行的研討會上，與會專家學者認為，作為中國首任駐美公使的陳蘭彬，進一步促進了中美政治、經濟、文化等方面的交流與合作，保護了華僑的合法權益。

此外，作為第一次走出國門的外交官，陳蘭彬在美國深深感受到美國的工業文明和科學技術的發達，思想上產生了深刻的變化，從而向清政府提出學習西方的物質文明，發展中國輪船業和海外貿易，使中國富強起來的主張。(完)