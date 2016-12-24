？？？？中青在線訊（中國青年報·中青在線記者 桂傑）由中央美術學院主辦的「紀念中國工農紅軍長征勝利80周年·中央美術學院『接力』系列展：藝術再長征」於12月23日在中國美術館拉開帷幕。展覽以「藝術再長征」為主題，通過多學科並舉、集體創研等方式反映了中央美術學院在重大主題創作上的時代新象。

？？？？展覽在黨委書記高洪、院長范迪安的大力推動下，集結了中央美院各專業院系創作力量，產生了百余件圍繞長征歷史題材的新作，以豐富的形式、新穎的面貌體現出當代央美人對長征主題的藝術表現，在重大主題創作上新的學術理想和文化追求。

？？？？此次展覽是「接力」系列展的第二次全面啟動，展覽主題「藝術再長征」不僅突顯出央美師生用藝術的獨特方式步入歷史，用當代人的文化視角重讀長征，實現對長征精神的「再回顧」、「再體驗」、「再解讀」、「再表達」,同時也折射出當代央美人行走在「藝術長征路」上的不斷探尋。

？？？？此次展覽作品既有中國畫、油畫、雕塑、版畫等，還涉及影像、動畫、繪本、裝置、VR（虛擬現實）技術、建築測繪等多種創作媒介的運用。

？？？？例如，以《紅軍食譜》為題的作品，就是師生深入長征「現場」的集體寫生作品，透過近百件長征途中食物的油畫描繪，再現了當下人文視角中真實而微觀的歷史；3.5米高的老紅軍王承登塑像放置在展廳中央，觀眾不僅可以一睹老紅軍英姿，還可將特質的泥塊填入老紅軍頭像的空隙中，親手參與為老紅軍塑像，突顯出當代藝術表現的體驗性與互動性；還有像建築學院的綜合裝置作品《紅井映像》、《葉坪映像》，以測繪瑞金蘇維埃革命舊址為表現形式，把建築自身的專業特性與當代展示語言相結合；此外，人文學科和藝術管理專業組織師生在參與展覽構想的同時，還到曾經的長征途中開展兒童美術教學。不同學科的創作成果構成新穎的展覽形態，不但拓延了歷史題材的創作表現空間，更是中央美術學院在當代藝術語境下進行跨學科創作的一次最新集中展示。

？？？？院長范迪安強調：「在當前多樣並舉、多元並存的藝術語境中，我們應該堅持立足中央美術學院優秀的創作與學術傳統，堅持以人民為中心的藝術導向。一方面要營造自由多元的藝術創作環境，支持美院師生藝術個性的形成與發展；另一方面，也要推動中央美術學院在重大主題創作上的探索創新，以優秀傳統為滋養，引導師生投身時代，深入生活，感懷歷史，關切現實，努力創作出思想精深、藝術精湛、形式豐富的作品，不斷優化美院的創作生態。」

？？？？自去年11月開展以來，「藝術再長征」創作活動掀起了走入長征歷史、弘揚長征精神的寫生創作熱潮。中央美術學院各個院系專業的師生紛紛組成創作小分隊，分赴江西、貴州、四川、陝西、甘肅等長征沿線，深入生活、體驗長征，通過搜集文獻、探訪親歷者、現場寫生等方式不斷深化對長征歷史的認識，發掘長征路上的創作素材，將個體豐沛的情感體驗、強烈的精神共鳴同藝術表達形式的創新更加緊密地結合起來，從教學、研究和創作三個維度進行了思路整合與實踐探索。