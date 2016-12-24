？？？？中青在線北京12月24電（中國青年報·中青在線記者 李新玲）在我國人口老齡化和退行性疾病高發的大背景下，社會對康復醫療的需求急劇增加，使我國康復醫療的供需矛盾更加突出。因此，康復醫師的工作任務更加艱巨。12月24日，2016年中國醫師協會康復醫師分會學術年會在北京舉行，中國康復醫學會會長方國恩教授表達了如上觀點。

？？？？年會以「聚力康復，健康中國」的主題，設置了1個主論壇和15個分論壇，多位知名康復專家針對康復醫學未來發展、心臟康復、兒童康復、疼痛康復、脊髓損傷康復、中西醫結合康復、康復輔具、康復住院醫師規培、康復治療技術、康復醫學教育改革、康復機構管理等領域進行了專題研討和學術交流。

？？？？中國醫師協會康復醫師分會會長、中國康復研究中心主任、北京博愛醫院院長李建軍教授在開幕致辭中表示，康復醫師作為康復醫療服務團隊的領導者，醫療水平與專業技能直接關係到康復醫療服務質量。他在大會上，還展望了與科技發展密切結合的康復未來。目前，智能化康復領域已經開始產品化，一系列智能用具已經用於康復病人的康復並輔助日常生活；生物技術的發展也帶來精準的康復治療；細胞工程、3D骨骼器官列印、腦機結口等先進技術給康復領域帶來了新的進展。智能化、信息化、虛擬化、標準化等將是康復醫療領域的發展方向。

？？？？不過，與會專家學者也指出了我國目前醫療領域存在的諸多問題，有些加大了後續康復的壓力和難度。北京大學人民醫院院長、北京大學交通醫學中心主任姜保國教授指出，目前創傷是45歲以下人群的第一死亡原因，但目前對於創傷病人，院前救助的時間過長，救護人員缺乏專業知識，醫院之間缺乏信息聯動，會使病人錯過最佳搶救時間。北京大學交通醫學中心曾經對我國嚴重創傷救治現狀進行了相關調研，數據顯示，急救反應時間平均為24分鐘，最長達150分鐘；院前轉運時間平均為45分鐘，最長達181分鐘；急診施救平均時間為6分鐘。他提出，我國要建立嚴重創傷區域性急救體系，以降低死亡和致殘率。