（中央社記者蔡怡杼台北2016年12月24日電）國內油價終止連5漲！台塑石化今天宣布，考量國際油價、匯率及國內市場競爭力，自26日凌晨1時起，本週國內油價維持平盤不變，市場零售價格由加油站自行決定。



根據台塑化上週公告油價，26日凌晨1時起，凌晨1時起加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.6元、超級柴油22.3元。



台塑化指出，國際油價本週維持狹幅區間震盪，加上新台幣貶破32元大關，在考量國內市場競爭力下，26日凌晨1時起維持國內各式油品價格不變，終止連續5週上漲態勢。