遼寧艦跨區訓練 陸專家：必要時赴南海中央社 (2016-12-24 17:33)
（中央社記者尹俊傑北京24日電）中國大陸在南海截獲美軍水下無人探測器事件剛落幕，共軍便披露，遼寧號航空母艦編隊正從事「跨海區」訓練。大陸軍事專家認為，遼寧號必要時可能赴南海回應美國挑釁。
大陸國防部官網23日深夜以新聞稿公布，遼寧號編隊這幾天攜帶多架殲15戰鬥機和多型直升機展開跨海區訓練和試驗任務，中共海軍司令員吳勝利坐鎮遼寧號指導。
新聞稿說，這次任務為中共海軍「根據年度計畫做出的正常安排」。
大陸環球網報導指出，吳勝利作為中共海軍司令跟隨一艘艦艇進行跨海區訓練是「前所未有的」，從某種意義上講，遼寧號實戰化能力達到「相當高的水準」。
報導引述大陸軍事專家李杰表示，所謂「跨海區」是指遼寧號不在原來的主要試驗海區，赴東海或南海進行試驗，「南海海域是一個理想場所」。
大陸15日在南海截獲並扣留美軍水下無人探測器（UUV），並於20日中午歸還美方。報導認為，共軍此時公布這次跨海區科研實驗的時機給予外界想像空間。
李杰認為，這某種程度是對相關國家挑釁的「一種暗示」。他表示，在大陸扣留美軍水下探測器的事件中，陸方雖展現「友好」態度歸還美國，但不代表大陸膽怯或示弱。1051224
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