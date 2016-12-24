（中央社記者李宇政台北24日電）美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客克利夫蘭騎士，最終籃網以99比119落敗。籃網總教練艾特金森認為，球隊有失誤過多問題；林書豪也認為，必須把球保護更好。



比賽第3節結束，籃網一度以57比98落後41分，第3節還剩下約4分鐘的時間，騎士已換下「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）和洛夫（Kevin Love）。



騎士遙遙領先，第4節雙方都派出替補球員上場磨練，讓比賽早早進入垃圾時間，籃網全場出現19次失誤，最終吞下5連敗。籃網的林書豪先發貢獻10分6助攻2籃板，另有5失誤。



「我不想把這點拿出來責罵，但失誤助長了對手進攻。」根據美國媒體「Newsday」報導，艾特金森（Kenny Atkinson）說，對於球隊執行進攻，必須找到更有效的方式。



籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）繳出16分3籃板，出現3次失誤，他表示，相較之下騎士表現更積極，籃網卻是畏縮、猶豫。



林書豪表示，「我們必須持續地把問題搞清楚，我、季派屈克（Sean Kilpatrick）和羅培茲（Brook Lopez）必須把球保護得更好，這是個問題。」1051224