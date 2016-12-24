油價終結連5漲 台塑化汽柴油價格不變中央社 (2016-12-24 17:24)
（中央社記者蔡怡杼台北24日電）國內油價終止連5漲！台塑石化今天宣布，考量國際油價、匯率及國內市場競爭力，自26日凌晨1時起，本週國內油價維持平盤不變，市場零售價格由加油站自行決定。
根據台塑化上週公告油價，26日凌晨1時起，凌晨1時起加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.6元、超級柴油22.3元。
台塑化指出，國際油價本週維持狹幅區間震盪，加上新台幣貶破32元大關，在考量國內市場競爭力下，26日凌晨1時起維持國內各式油品價格不變，終止連續5週上漲態勢。1051224
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
- 【Ogival瑞士愛其華】 禪翼系列 超薄經典方形石英女錶-金色
- 向日葵 for Samsung 黑色環保碳粉匣 ML-D4550B
- CHANEL 經典CC LOGO水鑽鑲嵌墜飾珍珠長項鍊(銀)
- CITIZEN xC 時尚名媛光動能腕錶(咖啡/38mm) FD4007-51W
- 【SANUK】素色粗布包裹尖頭帆布鞋 平底鞋 紅色 SWF10786
- 潮傢俬-白之戀四片式百葉屏風 W160*D3*H178cm
- Timberland 男款藍色刷白抓皺修身牛仔長褲
- 點睛品 Fingers Play 18K金玫瑰金曲線造型戒女戒
- 【瑞士 CK手錶 Calvin Klein】中性錶(K4D21141/K4D22141/K4
- (女)Travel Fox 1.5＂史翠普柔軟皮革低跟鞋915841(紅-304)
湖南回應"人大代表佔地建墓":副市長現場督拆【北京新浪網】
油價周五微漲 仍創52周新高【北京新浪網】
清楚了！北京霧霾原來是這樣形成的…【北京新浪網】
越南副總理要求改造北南鐵路，將運速提升到90千米/時【北京新浪網】
一例一休上路 休息日雇主要給加班費【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》