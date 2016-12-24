？？？？圖為西安交通大學本科生院、錢學森學院、創新創業學院揭牌儀式。 阿琳娜 攝

中新網西安12月24日電(記者 阿琳娜)西安交通大學人才培養邁出重大改革步伐，本科生院、錢學森學院、創新創業學院24日正式成立，貫通本科生招生培養全過程，探索拔尖創新人才培養新路子，構建創新創業教育生態體系，從根本上全面提升本科教育教學核心競爭力。

作為西安交大本科教育教學核心機構，本科生院重組優化了本科生培養管理和服務機構，建立健全「校、院、系」三級教學責任體系，夯實大學教育的基層「教學細胞」，激發辦學活力，以全面提升本科教育教學核心競爭力。

西安交通大學副校長鄭慶華表示，人才培養改革的根本目的就是建立一流人才培養體系，提高人才培養質量。本科生院致力於破解三大問題，即教書育人管理碎片化、教師教學投入不足及教學效果績效評價不合適、基層教學組織不實。並將推進三項改革，包括適應國家高考招生制度的改革，倒逼大學和學科；允許學生自主選擇專業，倒逼學科和專業；實行完全學分制，學生可自主選擇課程和老師，倒逼教師。

據介紹，作為西安交大教學改革特區，錢學森學院是以錢學森科學精神和教育思想為指引，專注本科教學，奉行榮譽教育，集中優勢資源，實施跨學科通識教育，為品學兼優的學生創造不設「天花板」的成長空間，培養基礎知識寬厚、兼具科學創新能力與綜合人文素養的拔尖創新人才，讓錢學森的精神思想在人才培養中落地生根。

當日，西安交大與中國航天系統科學與工程研究院、中國運載火箭技術研究院、中國航天動力技術研究院等簽訂人才培養戰略合作框架協議，探索校企合作人才培養模式，為中國航天、國防科技持續培養優秀領軍人才。學校還與全國高校創新創業投資服務聯盟簽約共建創新創業學院，聯合推動高校雙創教育工作。

西安交通大學校長王樹國指出，西安交大不忘初心，潛心育人，真正發揚錢學森的科學精神和教育思想，培養優秀拔尖人才。學校繼承120年來的優秀育人傳統，瞄準時代對育人提出的新需求，以目標為導向，以問題為指引，剔除弊端，解放思想，用新的體制和系統思維培養有能力、有擔當的青年才俊。(完)