青海平安上演清真面點「誘惑」北京新浪網 (2016-12-24 17:17)
圖為青海省海東市平安區巧廚們製作的面點。 張添福 攝
中新網青海平安12月24日電 (記者 張添福)「花花」、油香、油餅、饊子、大月餅……24日，青海省海東市平安區舉辦清真美食(面點)大賽，巧廚們用廚藝和創意，上演「面點」誘惑。
中新網記者在現場看到，當地巧廚們不僅做出青海傳統美食麵點，而且用麵粉做出薑片、麥穗、冬蟲夏草、玫瑰花、佛手、菠蘿等，吸引大批觀眾和媒體競相品嘗。
「清真飲食文化是中華飲食文化寶庫中的一塊瑰寶。」海東市平安區委宣傳部部長星富花說，長期以來，當地孕育出豐富的清真美食系列和多彩的飲食文化。
星富花說，舉辦本屆清真美食(面點)大賽，旨在挖掘當地傳統清真美食麵點，展示燦爛飲食文化，打響富硒清真美食品牌，助推餐飲品牌提檔升級。
「近年來，伴隨著平安區富硒產業發展，富硒美食也得到廣泛關注，」星富花說，大力開發獨具地方特色的富硒清真美食，打造獨具風格的富硒飲食文化已經成為當地產業發展的又一引擎，「希望藉此大賽，大力發展富硒清真美食。」
高級烹調師孟志純說，參賽作品從衛生、色形、創意、味道、營養五個方面評比，如色形要求面點層次清晰，花紋細膩均勻，而設計方面要求合理，主題鮮明，構思新穎，富有藝術性。(完)
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