清代宮廷皇家冰嬉 張帆 攝

承德民俗表演背桿兒 張帆 攝

12月24日「2016中國·承德冰雪季」活動開幕式24日在避暑山庄舉行，開幕式上，由鼓樂歡騰、皇家冰嬉、龍舞盛世、歡冰樂雪4個章節組成的《冰嬉大典》大型演出，為觀眾們帶來一場古代宮廷皇家冰嬉的視覺盛宴，皇家文化與現代藝術縱橫交織，讓人彷彿穿越到300年前的康乾盛世。(冰嬉是清代宮中流行的，眾多冰上活動的統稱，還原北方滿族、蒙族、漢族民俗的冰上活動。)